Bilgisayarınızın beyni olan anakart nedir, anakart modeli nasıl öğrenilir gibi soruları sizin için yanıtladık ve uygulayabileceğiniz programlı ve programsız yöntemleri anlattık. Yazımızdaki yöntemleri uygulayarak siz de bilgisayarınızın anakart modelini öğrenebilirsiniz.

Günlük hayatımızın vazgeçilmezi olan bilgisayarlar aslında oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Bir dizüstü bilgisayarı ya da masaüstü bilgisayarın kasasını söktüyseniz karşılaştığınız manzaranın ne kadar karmaşık olduğunu görmüşsünüzdür. Tüm o karmaşık sistemi yöneten ise anakarttır. Peki, anakart modeli öğrenme işlemi nasıl yapılır?

Standart bir kullanıcı anakart modeli gibi bilgileri bilmek zorunda değildir. Fakat yeni bir bilgisayar alacak, yeni bir sistem kuracaksanız anakart modeli bilgileri gibi bilgisayarınızın temel sistem bilgilerini bilmeniz gerekiyor. Sizin için anakart nedir, anakart modeli nasıl öğrenilir gibi soruları yanıtladık ve uygulayabileceğiniz farklı yöntemleri anlattık.

Anakart modeli öğrenme nasıl yapılır?

Adım #1: Windows tuşu + R kombinasyonu ile Çalıştır ekranını açın.

Windows tuşu + R kombinasyonu ile Çalıştır ekranını açın. Adım #2: msinfo32.exe yazın ve aratın.

msinfo32.exe yazın ve aratın. Adım #3: Sistem Bilgisi ekranı açılacak.

Sistem Bilgisi ekranı açılacak. Adım #4: Sistem Özeti sayfasını açın.

Sistem Özeti sayfasını açın. Adım #5: Buradan Sistem Modeli satırını bulun.

Buradan Sistem Modeli satırını bulun. Adım #6: Anakart modeliniz burada yazıyor olacak.

Sistem Bilgisi ekranı üzerinden anakart modeli öğrenme işlemi en basit öğrenme yöntemlerinden biridir. Sistem Bilgisi ekranını açtığınız zaman yalnızca anakart modelinizi değil, bilgisayarınızın donanımına dair pek çok ayrıntılı bilgiyi de görüntüleyebilirsiniz.

CPU-Z ile anakart modeli öğrenme:

Adım #1: Buradan CPU-Z programını indirin.

Buradan CPU-Z programını indirin. Adım #2: Kurulumu tamamlayın.

Kurulumu tamamlayın. Adım #3: Programı başlattıktan sonra Mainboard bölümünü açın.

Programı başlattıktan sonra Mainboard bölümünü açın. Adım #4: Buradan Model satırını bulun.

Buradan Model satırını bulun. Adım #5: Anakart modeliniz burada yazıyor olacak.

CPU-Z sistem yardımcı programı olarak tanımlanan bir yazılımdır. Bu yazılım ile bilgisayar donanımınıza ait tüm bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Yazılımın boyutu epey düşük olduğu için bilgisayarınızda pek yer kaplamayacaktır.

Belarc Advisor ile anakart modeli öğrenme:

Adım #1: Buradan Belarc Advisor programını indirin.

Buradan Belarc Advisor programını indirin. Adım #2: Kurulumu tamamlayın.

Kurulumu tamamlayın. Adım #3: Tarama işlemi başlatın.

Tarama işlemi başlatın. Adım #4: Program bir internet sayfası oluşturacak.

Program bir internet sayfası oluşturacak. Adım #5: Bu sayfada System Model bölümünü bulun.

Bu sayfada System Model bölümünü bulun. Adım #6: Anakart modeliniz burada yazıyor olacak.

Tamamen ücretsiz olan Belarc Advisor oldukça ilginç bir yazılım. Kurulum tamamlandıktan sonra yazılım bilgisayarınızı tarıyor ve bir internet sayfası oluşturuyor. Bu sayfada bilgisayarınıza ait, Sistem Bilgisi ekranında bile bulamayacağınız bilgilere ulaşabilirsiniz.

Belarc Advisor programının oluşturduğu sayfada son 30 gün için bilgisayarınıza bağlanan USB bellekler gibi gerekli, gereksiz pek çok ayrıntılı bilgi var. Eğer bilgisayarınızı bu şekilde düzenli olarak kontrol etmek istiyorsanız Belarc Advisor sizin için ideal bir program.

System Spec ile anakart modeli öğrenme:

Adım #1: Buradan System Spec programını indirin.

Buradan System Spec programını indirin. Adım #2: Kurulumu tamamlayın.

Kurulumu tamamlayın. Adım #3: Tarama işlemi başlatın.

Tarama işlemi başlatın. Adım #4: Tarama sonrası sistem bilgilerinizi gösteren bir ekran açılacak.

Tarama sonrası sistem bilgilerinizi gösteren bir ekran açılacak. Adım #5: Anakart modeliniz burada yazıyor olacak.

System Space, tıpkı CPU-Z gibi sistem yardımcısı olarak çalışan, basit ama kullanışlı yazılımlardan bir tanesi. Diğer sistem bilgisi öğrenme programlarından pek farkı yok ama değişik bir arayüz görmek istiyorsanız System Space yazılımını tercih edebilirsiniz.

Komut İstemi ile anakart modeli öğrenme:

Adım #1: Windows tuşu + R kombinasyonu ile Çalıştır ekranını açın.

Windows tuşu + R kombinasyonu ile Çalıştır ekranını açın. Adım #2: cmd yazın ve aratın.

cmd yazın ve aratın. Adım #3: Komut İstemi ekranı açılacak.

Komut İstemi ekranı açılacak. Adım #4: Buraya wmic csproduct get name,identifyingnumber,uuid yazın ve aratın.

Buraya wmic csproduct get name,identifyingnumber,uuid yazın ve aratın. Adım #5: Anakart modeliniz burada yazıyor olacak.

Tüm Windows sürümlerinde kullanabileceğiniz bu yöntem ile kolayca anakart modeli öğrenme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Pek çok kullanıcı Komut İstemi ekranını kullanma konusunda endişelere sahip olsa da, bir kere alıştıktan ve doğru komutları öğrendikten sonra temel işlemler için başka bir yazılım kullanmak istemeyeceksiniz.

Neden anakart modeli öğrenmeliyim?

Anakart modeli öğrenmek için en önemli nedenlerden biri, yeni bir bilgisayar alacak olmanız olabilir. Eğer yeni bir bilgisayar alacaksanız ve yeni bilgisayarınızın mevcut bilgisayarınızdan daha güçlü olmasını istiyorsanız anakart modelini öğrenmeli ve daha gelişmiş anakarta sahip olan bilgisayarlara bakmalısınız.

Anakart modeli öğrenmek için diğer bir sebep de yeni bir bilgisayar sistemi kuracak ya da yeni bir anakart alacak olmanız olabilir. Mevcut anakart modelinizi öğrendiğiniz zaman cihazın performansı ile arasında bir bağlantı kurabilir ve buna göre daha güçlü sistemler için araştırmalarınızı genişletebilirsiniz.

Hangi yöntemi tercih etmeliyim?

Bilgisayar ile ilgili pek çok işlemde olduğu gibi anakart modeli öğrenme işleminde de hangi yöntemi kullanacağınız tamamen size kalmış durumda. Fakat bilgisayarına yeni yazılımlar yüklemeyi sevmeyen biriyseniz programsız yöntemleri kullanmak sizin için daha kolay olacaktır.

Sistem yardımcı programları olarak tanımlanan CPU-Z, System Spec gibi programlar Sistem Bilgisi ya da Komut İstemi gibi ekranlarda gördüğünüz bilgilerden fazlasını vermezler. Bilgisayar donanımınız ile ilgili daha detaylı bilgiler görmek istiyorsanız Belarc Advisor gibi farklı programları tercih edebilirsiniz.

Sizin için anakart modeli nedir, anakart modeli nasıl öğrenilir gibi merak edilen soruları yanıtladık ve uygulayabileceğiniz programlı ve programsız öğrenme yöntemlerini anlattık. Anlattığımız yöntemler arasından size en uygun olanı tercih ederek kolayca bilgisayarınızın anakart modeli bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Ek bilgi: Anakart nedir?

Mainboard olarak da isimlendirilen anakart, bir bilgisayarın beynidir. Bilgisayarın çalışmasını sağlayan tüm çipler, kablolar, yongalar anakart üzerinde toplanır ve anakart tarafından idare edilir. Bu nedenle güçlü bir anakarta sahip olması bir bilgisayarın en dikkat edilmesi gereken özelliğidir.

İlk bilgisayarlarda anakart bulunmuyordu. Ancak 1980’li yıllara geldiğimiz zaman bilgisayarlara klavye, mouse, disket sürücüsü, seri port, paralel port gibi pek çok farklı aygıt ve donanım eklenmeye başladı ve tüm bunları yönetmesi için çeşitli anakartlar geliştirildi.