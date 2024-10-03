Yeni bir araştırma, Android ve iPhone kullanıcılarının telefonlarını ne sıklıkla değiştirdiğini gösterdi. Sonuçlarda iPhone'ların daha uzun süre kullanıldığı görüldü.

Bir telefon aldığımızda onu yıllarca kullanabiliyoruz. Ancak maksimum 4-5 sene sonra gerçekten değiştirme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Peki Android ve iPhone tarafında bu değiştirme sıklığı nasıl? Hangi platformun kullanıcısı daha hızlı yeni cihaza geçiyor? Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) tarafından yapılan araştırma, bu soruya yanıt aradı.

Sonuçlarda Android ve iOS kullanıcılarından hangilerinin daha çok sıklıkla telefonunun yenilediği ortaya çıktı. Android kullanıcılarının %57’sinin yani yarısından fazlasının telefonlarını 2 yıldan daha az sürede değiştirdiği görülürken iPhone tarafında ise bu oran %34’tü. Bu da Android kullananların telefonlarını daha hızlı değiştirdiğini gösterdi.

Telefonunu üç yıldan fazla süre kullanan Android kullanıcılarının oranı sadece %21

Tabii ki araştırılan tek şey bu değildi. CIRP, kullanıcıların telefonlarını ne kadar süre kullandığına da baktı. Sonuçlar, sadece %21 oranında Android kullanıcılarının telefonlarını 3 yıldan fazla süre kullandığını gösterdi. iPhone tarafında ise %32’lik bir oran vardı.

Bu gayet anlaşılabilir bir durum. Ne de olsa Android telefonlar her segmentten cihazı içeriyor. Çok ucuz fiyata düşük özellikli telefonlar da var en üst seviye amiral gemileri de var. Uygun fiyatlı telefonların öyle yıllar boyunca kullanılabilmesi çok zor. Ayrıca düşük fiyata alındıkları için kısa sürede yenilemek de kullanıcı için daha kolay olabiliyor. Apple ise SE modeli dışında tamamen amiral gemisi modeller çıkarıyor. Bu yüzden Android tarafında uzun kullanılmama durumu çok normal.

Ancak Apple’ın sağladığı avantajları da unutmamak gerekiyor. Ülkemiz de dahil dünyanın birçok yerinde iPhone’ların değerini uzun yıllar koruyabildiğini göstermişti. Bu da insanları değiştirmeye itmiyor. Ayrıca Apple’ın, birçok Android telefondan daha uzun süre güncelleme sunabildiğini de ekleyelim. 7 yıla kadar çıktığını görebiliyoruz. Böyle bir yaklaşım Samsung gibi devlerde olsa da Android telefon üreten diğer markaların çoğunda yok.