Android Mühendisine Göre Güncellemelerin Gecikme Nedeni

Reddit'teki bir AMA postunun altında gelen soruları yanıtlayan Android mühendisleri, yazılım güncellemelerinin neden geciktiği ile ilgili bir soru üzerine neden Android sürümlerinin bir türlü yaygınlaşmadığını açıkladılar.

Android mühendis takımı, Reddit’te bir AMA (Bana herhangi bir şey sor) etkinliği düzenledi ve Android kullanıcılarının sorularını yanıtladı. Bu sorulardan biri ise öylesine geniş bir kitleyi ilgilendiriyordu ki yanıtlayan Android mühendisi, cevabını tek bir yoruma sığdıramadı.

Android kullanıcısının sorusu son derece basitti: Android cihaz üreticilerinin düzenli güncelleme yayınlamasının önündeki en büyük engel nedir ve bu durumu değiştirmek için ne yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz?

Android mühendisine göre güncellemelerin gecikmesinin önündeki en büyük engel: Maliyet

Tahmin edebileceğiniz gibi Android mühendisinin 10 bin karakteri aşan cevabının tamamını burada paylaşmayacağım ancak yorumun tamamını okumak isteyenler buraya tıklayarak Reddit’teki AMA postuna (İngilizce) ulaşabilirler. Bununla birlikte Android mühendisi, cihaz üreticilerinin düzenli güncellemeler yayınlayamamasını tek bir temel sebebe bağlıyor: Maliyet.

Android mühendisine göre cihaz üreticilerinin önünde, maliyetleri artıran dört temel sebep bulunuyor. Bunlardan ilki, Android’in açık kaynaklı ve özelleştirilebilir olması. Bir başka deyişle Android mühendislerinin elinden çıkan Android sürümleri yani AOSP, cihazlarda kullanılabilecek bir yazılım olmaktan ziyade üreticilere referans veren bir yazılım. Dolayısı ile üreticilerin cihazlarında bu Android sürümlerini kullanabilmeleri için özelleştirme yapmaları ve arayüz tasarlamaları gerekiyor.

Maliyetlerin artmasının ikinci nedeni ise Android ekosisteminin çok geniş olması. İlk iki neden, Google kaynaklı olduğundan Android mühendislerinin maliyetleri azaltmak adına üzerinde çalışma gerçekleştirebilecekleri nedenler. Diğer iki neden ise Google’dan tamamen bağımsız.

Android mühendisi tarafından açıklanan üçüncü maliyet, her sürüm için belirli sayıda şirketin lansmana katılması. Dolayısı ile Android için bir toplu çıkış pek mümkün olmuyor. Maliyetleri artıran bir başka önemli faktör ise her büyük Android güncellemesi için operatörlere ödenen lisans ücretleri.

Mühendise göre Google, bu nedenlerden yalnızca ikisi üzerinde bir etkiye sahip ve bu konuda üzerine düşeni yapıyor. Diğer iki neden ise şirketlere ve sektörün dinamiklerine kalmış durumda. Belki de şirketler gelecekte ücretli yazılım güncellemesi sunma yöntemi tercih edebilirler. Elbetteki bu yalnızca bir tahmin.