Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara’da 450 milyon dolarlık yatırım ile veri merkezi kurulacağını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’nın Temelli bölgesinde yer alan Başkent Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bünyesinde inşa edilecek dev veri merkezinin temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

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Bakan Kacır, veri merkezinin ilk aşamasında 450 milyon dolarlık doğrudan bir yatırım gerçekleştirileceğini ifade etti.

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Türkiye’nin dijital bağımsızlığına hizmet edecek

Günümüz dijital dünyasında bilginin ve verinin işlenmesinin stratejik önemine dikkat çeken Bakan Kacır, veriyi "21. yüzyılın petrolü" olarak nitelendirdi. Ülkeler ve teknoloji şirketleri açısından veriye sahip olmanın, onu işleyebilmenin ve doğrudan ekonomik değere dönüştürmenin kritik bir güç haline geldiğini belirten Kacır, bu tesisin Türkiye'nin dijital bağımsızlığına hizmet edeceğinin altını çizdi.

Projenin teknik detaylarına ilişkin bilgiler paylaşan bakan, kurulacak tesisin ilk etapta 22 megavatlık bir enerji kapasitesiyle hizmet sunacağını belirtti. Tesisin ilerleyen süreçlerinde ise gelişmiş soğutma sistemleri ve yüksek kapasiteli bilişim altyapısının entegre edilebilmesi amacıyla 900 milyon dolarlık ek bir yatırım hamlesinin daha gerçekleşeceğini aktardı. Bu altyapı güçlendirmeleri sayesinde tesis, hem kamu kurumlarının hem de yerli ve uluslararası teknoloji şirketlerinin güvenli veri depolama ile veri işleme ihtiyaçlarına doğrudan cevap verecek.

Projenin uzun vadeli vizyonuna değinen Kacır, Başkent OSB'de inşa edilen bu teknoloji hamlesinin tek bir etapla sınırlı kalmayacağını vurguladı. Tesisin planlanan tüm genişleme etapları ve altyapı fazları eksiksiz şekilde tamamlandığında Ankara Temelli bölgesinde toplamda 4,1 milyar dolarlık devasa bir sabit sermaye yatırımının hayata geçirilmiş olacağını bildirdi. yatırım, Türkiye'nin yerli veri depolama kapasitesini önemli ölçüde artırırken, kritik verilerin yurt içinde kalmasına da imkân tanıyacak.