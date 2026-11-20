Ücretli yazılım devri yapay zekanın tersine mühendislik ve açık kaynak gücüyle sarsılıyor; peki donanım mülkiyeti, abonelik ekonomisi ve bulut bilişim geleceğinde bizleri neler bekliyor?

Xiaomi cihazlarda çalıştırılan güncel iOS sürümleri, klonlanan Adobe ve Microsoft Office yazılımları, kilitli GPU çekirdekleri açılıp Steam makinesine dönüştürülen PlayStation 5 konsolları teknoloji dünyasındaki dengeleri kökten değiştiriyor. Yıllarca açık kaynaklı Linux ve Unix çekirdekleri üzerine kapalı ekosistemler inşa eden, parasını ödediğimiz donanımların özelliklerini bile abonelik duvarlarının arkasına saklayan enshittification döngüsü, gelişmiş yapay zeka modelleri karşısında çatırdamaya başladı.

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Claude Opus 5.5 ve benzeri otonom güvenlik araştırmacısı seviyesindeki modeller, aylar süren ikili kod analizlerini saniyelere indirerek sıfır gün açıklarını ve donanım kilitlerini tek gecede aşabiliyor. Cory Doctorow'un işaret ettiği dijital mülkiyet mücadelesi artık somut bir gerçekliğe dönüşürken, teknoloji devleri de savunmayı siber alandan fiziksel alana taşıyarak tüm hesaplama gücünü buluta hapsetme ve kişisel donanımı ortadan kaldırma senaryolarını devreye sokuyor.