ROBOTİK KOLUYLA DİP KÖŞE TEMİZLEYEN ROBOT SÜPÜRGE: Homend Alex 50 Pro İnceleme

Bu videomuzda, tüm bu sorunları çözdüğünü iddia eden Homend Alex 50 modelini enine boyuna inceliyoruz. Bakalım bu beyaz teknoloji kutusu, vaat ettiği "akıllı ve güçlü temizlik" performansını gerçek dünya testlerinde sunabiliyor mu?

Homend'in açıklamasına göre Alex 50, alışılmışın dışında 28.000 Pascal emiş gücüyle sadece tozları değil, halıların derinliklerine işlemiş kirleri bile söküp alabiliyor. Videomuzda gerçekleştirdiğimiz kedi tüyü, parçacık ve kahve testlerinde cihazın sınırlarını zorladık. Özellikle yapay zeka destekli nesne tanıma teknolojisi sayesinde 196 farklı engeli (evet, evcil hayvan dışkısı ve kablolar dahil!) ayırt edebilmesi, robotun başında "takılacak mı?" diye bekleme devrini kapatıyor.

Cihazın en dikkat çekici yanlarından biri de BiyonicArm isimli mekanik kolu. Standart robotların ulaşamadığı köşe ve süpürgelik diplerini, fırçasını dışarı çıkararak temizleyen bu sistem, evde dip köşe temizlik anlayışını değiştiriyor. Ayrıca temizlik sonrası istasyonuna dönen Alex 50, moplarını 100 derece sıcak suyla yıkayıp yine 100 derece sıcak havayla kurutarak bakteri ve kötü koku oluşumunu engelliyor.

120 güne kadar toz boşaltma ihtiyacı hissettirmeyen istasyonu ve tek şarjla 4 saati aşan çalışma süresiyle Homend Alex 50 hakkında merak ettiğiniz her şey bu videoda! Keyifli seyirler.

