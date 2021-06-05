‘Hacktivist’ grup Anonymous, kripto para piyasasıyla oyuncak gibi oynayan Elon Musk’ı açık açık tehdit etti. Elon Musk’ın şirketlerini çevreci olmamakla suçlayıp Bitcoin politikasını tutarsız bulan grup, paylaştığı videoyla ünlü milyardere resmen “ayağını denk al” dedi. Olaya Twitter’dan tepki yağdı.

Dünya çapında yürüttüğü faaliyetlerle adından söz ettiren, adaletsizliğin boy gösterdiği kurumlara, hatta devletlere siber saldırılarla karşılık veren ‘hacktivist’ grup Anonymous, bugün açık bir mektupla Elon Musk’ı tehdit etti. Paylaştığı videoyla Musk’a resmen “ayağını denk al” mesajı veren grup, ünlü milyarderin şirketlerinin çevreye zarar verirken Bitcoin’i bu konuda suçlamasının tutarsız olduğunu belirtti. Elon Musk’ı milyonlarca insanın hayatını mahvetmekle suçlayan Anonymous’un tehdit videosu, kısa sürede gündem oldu.

Bitcoin ve diğer kripto paralara yatırım yapanları hayal kırıklığına uğratan Elon Musk’ın Anonymous’a hedef olması ihtimali, kimi yatırımcılara müjde gibi geldi. Olayın nasıl devam edeceği, kripto para piyasasında bir değişiklik yaratıp yaratmayacağı şimdilik bilinmez ancak sosyal medya alemi şimdiden patlamış mısırını, çekirdeğini kucaklayıp vaziyet almış durumda.

Anonymous’un tehdit videosuna Twitter alemi sessiz kalmadı. Her olayda olduğu gibi mizah kılıçlarını çeken yerli Twitter kullanıcılarımız, söz konusu videoyu ele aldı. Olayı tam olarak bilmiyorsanız buraya tıklayarak ilgili haberimize gidebilir, sonrasında Twitter’da Elon Musk ve Anonymous’la ilgili paylaşılan gönderileri inceleyebilirsiniz.

Anonymous’un Elon Musk’ı tehdit ettiği videoya Twitter’dan gelen tepkiler:

Telefon numaranı umumi tuvaletlere yazarız demişler:

“Sen şindi naneyi yemedin mi?”

Gün gelir hesap döner

Kimileri ise Anonymous’un tepkisine şükretti: