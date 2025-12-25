Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Kripto Para Haberleri ve İçerikleri

Dünyanın En Eski Bitcoin Madencilik Havuzu, Bugüne Kadar Kaç Bitcoin Üretti? (Elon Musk Bile Kıskanacak)

Dünyanın en eski madencilik havuzu bugün tam 15. yaşını kutlarken, o günden bu yana üretilen Bitcoin miktarı dudak uçuklatan seviyede.

Dünyanın En Eski Bitcoin Madencilik Havuzu, Bugüne Kadar Kaç Bitcoin Üretti? (Elon Musk Bile Kıskanacak)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Bitcoin tarihine adını altın harflerle yazdıran dünyanın en eski madencilik havuzu bugün 15. yaşını kutluyor. 2010 yılında yazılımcı Slush tarafından kurulan ve bugün Braiins Pool adıyla faaliyet gösteren platform, bugüne kadar tam 1.311.339 Bitcoin kazdı. Bu miktarın güncel değeri yaklaşık 115 milyar dolar, Bitcoin’in bu yılki zirvesine göre ise 162 milyar dolar seviyesinde.

Her şey gelir belirsizliğine çözüm aramayla başladı. Slush’un geliştirdiği sistem, madencilerin güçlerini birleştirerek daha istikrarlı kazanç elde etmesini sağladı ve Bitcoin dünyasında bir ilki, yani ilk madencilik havuzunun hayata geçirilmesini sağladı.

Bugünkü toplam değeri 115 milyar dolar

Başlangıçta yalnızca 60.000 KH/s işlem gücüne sahip olan havuz, bugün 13,56 EH/s seviyesine ulaşmış durumda. Bu da yaklaşık 225 milyar kat daha fazla hesaplama gücü ile tam anlamıyla akıl almaz bir büyüme demek.

Bitcoin’in fiyat yolculuğu da en az havuzun büyümesi kadar çarpıcı. 2010’da sadece 22 cent olan 1 BTC, yıllar içinde 1.000, 20.000, 67.000 dolar derken bugün yaklaşık 86.000 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Düşüşünden kısa süre önce ise 125.000 doların üzerine çıkmıştı. Yani Bitcoin, 15 yılda yaklaşık 400 bin kat değer kazandı.

Bugün Braiins Pool, 13 bin civarında aktif kullanıcıya sahip ve sadece bir madencilik havuzu değil; özel donanımlar, ASIC yazılımları ve yönetim araçlarıyla kapsamlı bir ekosistem sunuyor. Üstelik hâlâ yeni katılımcılara açık. Kim bilir, belki 15 yıl sonra bu rakamlar bugünkünden bile daha şaşırtıcı olacak...

Hacker'lar, 2025'te 2,7 Milyar Dolarlık Kripto Para Çaldı Hacker'lar, 2025'te 2,7 Milyar Dolarlık Kripto Para Çaldı
40 Milyar Dolarlık Kaybın Cezası Belli Oldu: Kripto Para Dolandırıcısı, 15 Yıl Hapis Yatacak! 40 Milyar Dolarlık Kaybın Cezası Belli Oldu: Kripto Para Dolandırıcısı, 15 Yıl Hapis Yatacak!
Kripto Para Elon Musk

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

1.200 Kilometreyi Aşan Menzil Sunan Elektrikli Otomobil Bataryası Geliştirildi

1.200 Kilometreyi Aşan Menzil Sunan Elektrikli Otomobil Bataryası Geliştirildi

Adı Çıkacağına Canı Çıksın: 1.2 PureTech Motorlu Otomobil Alınır mı?

Adı Çıkacağına Canı Çıksın: 1.2 PureTech Motorlu Otomobil Alınır mı?

Samsung'dan Galaxy S26 Ultra İçin Dev Hamle: Takıp Çıkarılabilen Kamera Ekipmanlarını Destekleyecek!

Samsung'dan Galaxy S26 Ultra İçin Dev Hamle: Takıp Çıkarılabilen Kamera Ekipmanlarını Destekleyecek!

[23 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel Altıncı Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

[23 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel Altıncı Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

Toplam Fiyatı 170 TL Olan 2 Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Bunları da Kütüphanenize Eklemeyi Unutmayın)

Toplam Fiyatı 170 TL Olan 2 Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Bunları da Kütüphanenize Eklemeyi Unutmayın)

En İyi Kameraya Sahip Olan 2025 Model Telefonlar!

En İyi Kameraya Sahip Olan 2025 Model Telefonlar!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim