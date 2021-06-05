Anonymous, kripto para piyasasını manipüle ettiği gönderiler nedeniyle Elon Musk’ı tehdit etti. Paylaştığı videoyla Musk’ın yanlışlarını bir bir sıralayan aktivist hacker grubu, Musk’ı çevreci değil ‘şımarık bir milyarder’ olmakla suçladı.

Bildiğiniz üzere Elon Musk, bu yılın başlarından beri kripto paraların seyrini etkileyen tweet’ler atarak yatırımcıları bir sevindirip, bir üzüyor. Başlarda Bitcoin’in sıkı bir destekçisi olan Musk, son bir aydır bunun tam tersi bir politika izliyor. Ünlü milyarder, Bitcoin’e olan desteğini çevresel nedenlerle kestiğini, Bitcoin’in fazla enerji harcadığını söylüyor. Ancak yeni yayınlanan bir videoyla birlikte Musk’ın takipçilerinin bu açıklamalara inancı kaybolabilir.

Hükümetlere ve şirketlere düzenlediği siber saldırılarla bilinen aktivist hacker grubu Anonymous, bugün Elon Musk’a seslendiği bir video yayınladı. Tesla’nın izlediği, pek de çevreci olmayan yöntemleri sıralayarak Musk’ı suçlayan Anonymous, Musk’a ‘şımarık milyarderlerden bir diğeri’ dedi. Kripto para piyasasını manipüle etme nedenlerini ifşalama niyetiyle açıklamalar yapan grup, Musk’ı yaptıklarından dolayı açık açık tehdit etti.

İşte Anonymous’un Musk’a açık mektubu:

Devletler de dahil olmak üzere birçok büyük kuruluşa saldırılar düzenleyen aktivist hacker grubu Anonymous, SpaceX ve Tesla’nın sahibi Elon Musk’ı topa tuttu. Grup, Musk’ın elektrikli araba ve uzay yolculuğu gibi fikirlerle umut arayan insanlardan faydalandığını ancak Tesla’nın bahsedilen kadar ‘yeşil’ bir şirket olmadığını ifade etti. Afrika’da Tesla arabaları için çalıştırılan çocuk işçiler gibi örnekler veren Anonymous, Musk’ın çalışanlarına nasıl davrandığına dair bazı haberleri de videoda hatırlattı.

Elon Musk’ın dünyayı kurtarma çabası olarak lanse ettiği her şeyin üstünlük ve kurtarıcı kompleksinden kaynaklandığını ifade eden hacker grubu, elektrikli araba üretmeye adanmış ya da uzay yolculuğu alanında çalışan birçok şirket olduğunu; Elon Musk’ın ise sadece saçma sapan sosyal medya gönderileriyle öne çıktığını ileri sürdü. Tesla’nın gelirlerinin büyük bir bölümünü araba satışları değil Bitcoin olduğunu hatırlatan Anonymous, Musk’ı ABD hükümetinin yararına Bitcoin’i kötülemekle suçladı. Birçok olayı örnek göstererek Musk’ın çevrecilik ve yenilikçilik adına attığı adımların gelir elde etmek için yapıldığını iddia eden grup, ünlü milyarderi paylaştığı manipülatif gönderilerden dolayı ‘fakir insanların geliriyle oynamakla’ suçladı.

“Sıkıntı nedir bilmez, şımarık bir milyonersin”

“Twitter’da paylaştığın gönderilerin yorumlarında görüldüğü üzere, kripto para piyasasıyla oynadığın oyunlar milyonlarca hayatı mahvetti. Milyonlarca yatırımcı hayatlarını düzeltmek için kripto para gelirlerine umut bağlamıştı. Çalınmış Güney Afrika topraklarında, ırksal pozitif ayrımcılığa uğradığın zümrüt madenlerinin ortasında doğduğun ve dünyadaki çalışan kesiminin çektiği sıkıntılar hakkında en ufak fikrin olmadığı için bu, senin asla anlayamayacağın bir şey.” ifadeleriyle açıklamalarına devam eden Anonymous, “Ortamın en akıllısı olduğunu sanabilirsin, ama şimdi kendine denk bir rakip buldun. Biz Anonymous’uz. Biz bir orduyuz. Bizi bekleyin.” ifadeleriyle Musk’a gözdağı verdi.