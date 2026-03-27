Kripto Paralara Vergi Getiren Düzenleme Geri Çekildi

Ülkemizde bir süredir gündemde olan ve kripto varlıklara vergi getirecek kripto para düzenlemesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Düzenlemenin şimdilik geri çekildiği açıklandı.

Türkiye’nin gündeminde uzun zamandır bir kripto para düzenlemesi vardı. Bu düzenleme, kripto para piyasasında ciddi değişiklikler uygulamayı hedefliyordu. Kripto paralara vergi getirme, lisanslama ve daha birçok konuda düzenlemeler içeriyordu. Şimdi ise bu konuda önemli bir gelişme yaşandı.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Dr. Ömer İleri, resmî X hesabı üzerinden dün bir açıklama yayımladı. Bu açıklamada kripto varlıklara ilişkin düzenlemenin şimdilik geri çekildiğini duyurdu.

Sektördeki değişim ve gelişmelerin ardından geri çekildi

İleri, açıklamasında sektördeki hızlı değişim ve gelişmelerin göz önünde bulundurulduğunu ve kripto dünyasından gelen geri bildirimlerin dinlendikten sonra düzenlemenin yeniden değerlendirilmek üzere geri çekilme teklifinin Genel Kurula iletildiğini belirtti. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

“TBMM Genel Kurulunda görüştüğümüz kanun teklifinde yer alan kripto varlıklara ilişkin maddelerin, sektördeki hızlı değişim ve gelişmeler göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmek üzere geri çekilme teklifi grubumuz tarafından Genel Kurula iletilmiştir. Ülkemiz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile her alanda olduğu gibi yenilikçi-teknolojik sektörlerde de dünyaya entegre ve öncü olma iddiasını artırarak devam ettirecektir.”

Bu açıklama, düzenlemenin tamamen iptal edildiği anlamına gelmiyor. Bunun yerine şimdilik geri çekildiğini, onun yerine daha kapsamlı ve sektördeki duruma uygun şekilde hazırlanan bir şekilde yeniden gündeme gelebilecek demek.