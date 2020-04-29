Antalya'da yaşayan Muammer Karabulut isimli vatandaş, Microsoft ve Huawei hakkında 5G teknolojisi çalışmaları nedeniye koronavirüsün yayıldığı iddiasıyla dava açtı. Davanın ilk duruşması 1 Haziran'da yapılacak.

En son İngiltere'de karşımıza çıkan '5G teknolojisi koronavirüsü yayıyor' düşüncesi ile insanların gösterdiği tepkiler, bu sefer Antalya'da bir vatandaşın Microsoft ve Huawei'ye dava açmasıyla karşımıza çıktı. 5G teknolojisi ile koronavirüsün yayıldığını iddia eden Muammer Karabulut adındaki vatandaş, bu teknoloji üzerine çalışmalarını sürdüren iki şirket hakında dava açtı. Dava 1 Haziran'da görülecek.

İnsan sağlığına zarar verdiği düşünülen 5G teknolojisinin anlatıldığı reklamların yayınlarının kaldırılmasını ve dava sonuçlanıncaya kadar 5G ile çalışan tüm araç ve gereçlerin satışının engellenmesini isteyen Karabulut, Antalya Ticaret Mahkemesi'nde dava işlemlerini başlattı. Davalı ABD'li Microsoft ve Çin firması olan Huawei şirketleri, Antalya Ticaret Mahkemesi'nin verdiği 1 Haziran tarihinde hakim karşısına çıkacak.

"İnsan Sağlığına Zarar Vermediği Kanıtlansın"

Şikayetçi Muammer Karabulut, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Teknolojiye karşı değilim. Ama teknoloji de insan sağlığına tehdit etmemelidir. Artık tüm kullandığımız araç ve gereçlerin kullanım kılavuzlarında, özellikle insan sağlığına ilişkin açıklamalara yer veriliyor. Microsoft'un destek verdiği ürünler ile Huawei'nin 5G ile çalışan tüm araç ve gereçleri ile 5G antenleri de dahil, insan sağlığı açısından yan etkileri olmadığını kanıtlasınlar, Dünya Sağlık Örgütü haricinde, kendilerine bağımlı olmayan bir heyetin imzası ile yayınlasınlar.”