Koronavirüs-5G Komplo Teorileri Gittikçe Yaygınlaşıyor

Bugüne kadar 2 milyona yakın kişiye bulaşan COVID-19’un ya da bilinen ismiyle koronavirüsün 5G teknolojisi ile yayıldığı yönündeki komplo teorileri gündemdeki sıcaklığını koruyor. Facebook’ta oluşturulan anti-5G grupları, dezenformasyonun yanı sıra büyük bir güvenlik tehdidi yaratmaya başladı.

Dünyayı etkisi altına alan her olayda olduğu gibi yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını hakkında da pek çok komplo teorisi üretiliyor. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüsün 5G dalgaları ile yayıldığı yönündeki iddialar, şu sıralar komplo teorisyenlerinin sarıldığı en popüler iddialar arasında yer alıyor.

Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformları üzerinden milyonlarca kişiye yayılan teoriye göre yeni nesil iletişim teknolojisi 5G, virüsün yayılmasına neden olmasının yanında, bağışıklık sistemimizi bastırıyor ve bizleri virüse karşı savunmasız bırakıyor.

Koronavirüsün 5G dalgaları ile yayıldığı yönündeki iddialar gündemdeki sıcaklığını koruyor

5G’nin insan sağlığı üzerindeki etkileri hakkında bazı tartışmalar olmasına rağmen, spesifik olarak koronavirüs ile ilişkili olduğu yönünde hiçbir kanıt bulunmuyor. Nitekim bilim dünyası da, bu komplo teorisini “saçmalık” olarak tanımlıyor. Çeşitli politikacılar ve kuruluşlar, 5G dalgaları ile virüsün yayılmasının imkansız olduğunu söylese de, bu temelsiz düşünce sosyal medyada çok pek çok taraftar toplamış gibi görünüyor.

Hatırlayanlar olacaktır; geçtiğimiz hafta İngiltere’deki bazı kentlerde baz istasyonları ateşe verilmişti. Bazı bölgelerdeki insanların acil servisleri aramasına engel olan bu eylem, yetkili mercilerin komplo teorileriyle ilgili açıklamalarının bir kesim insanı ikna edemediğini göstermişti.

İddiaların ardından İngiltere'deki bazı kentlerde bulunan baz istasyonları ateşe verilmişti

ZDNet’in haberine göre bu komplo teorisine destek veren bir grup, endüstrilerin birbirlerine yardım etmek için bir yapı oluşturduklarını ve bu nedenle 5G teknolojisinin tüm kesimler tarafından korunduğunu iddia ediyor. Hemen aşağıda, telekomünikasyon endüstrisinin, araştırmacıların ve hükümet organlarının birbirleriyle bağını gösteren şemayı görüyorsunuz.

Grup, hiçbirisinin arasında doğrudan bir bağlantı veya hiyerarşi olmamasına rağmen, birbirlerine zarar vermemek için çalıştıklarını öne sürüyor. Şemadaki her bir kurumun küresel nüfusu etkilemek için kapsayıcı bir komplonun parçası olduğunu iddia eden grup, oldukça ilginç bir yaklaşımda bulunuyor. Bir başka anti-5G grubu ise 2G'ye geri dönmemiz gerektiğini söylüyor.

Avustralya Mobil Telekomünikasyon Birliği CEO'su Chris Althaus, 5G'yi COVID-19 ile ilişkilendirmenin sorumsuz ve kabul edilemez olduğunu belirtiyor. 5G teknolojileriyle ilgili saçma komplo teorilerinin tek bir coğrafya ile sınırlı olmadığını ifade eden Althaus, koronavirüs ile 5G arasında bir bağlantı olduğu fikrinin temelsiz ve biyolojik açıdan imkansız olduğunu söylüyor.

Tüm bu açıklamalara rağmen, koronavirüsün 5G teknolojisi ile yayıldığı yönündeki komplo teorileri, Facebook’un karanlık köşelerinde hızlı bir şekilde taraftar toplamaya devam ediyor. Bilimin dışladığı bu düşünceye kapılanları yollarından geri çevirmek ise o kadar da kolay görünmüyor.