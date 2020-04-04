İngiltere'de 5G İstasyonları, Koronavirüs Yüzünden Yakılıyor

Koronavirüs salgını ile mücadele eden Birleşik Krallık, 5G istasyonları ile salgını bağdaştıran ve internet üzerinden yayılan söylentiler yüzünden bir yandan da karışıklıklarla mücadele ediyor.

“Birleşik Krallık’ta Anarşi!” sözlerine şarkısında yer veren efsane grup Sex Pistols, anarşi konusunda haklı çıkmış olsa da sebebinin ne olacağını muhtemelen asla tahmin edemezdi. Ülkede koronavirüs salgını nedeniyle 5G istasyonları hedef alınıyor.

BBC’nin haberine göre, internette ortaya çıkan ve 5G istasyonları ile koronavirüs pandemisini bir araya getiren komplo teorileri, ülke çapında istasyonların ateşe verildiği vakaların yaşanmasına neden oldu.

Pandeminin 5G istasyonlarından yayıldığı iddia ediliyor

Söylentilere ve komplo teorilerine bakacak olursak, 5G teknolojisinin kullanılmaya başlaması ile koronavirüs pandemisinin yayılması arasında bir bağlantı var. Tabii ki bu iddialar gerçeği yansıtmıyor ancak Facebook ve Nextdoor’da binlerce insan bu bilgileri tekrar edip paylaşıyor.

Teorilerden birine göre Çin’de 5G teknolojisinin ilk ortaya çıktığı şehir olan Wuhan, aynı zamanda 5G teknolojisinin ilk denendiği yerlerden biri olarak dikkat çekiyor. Ardından da virüsün 5G olan başka bölgelere yayıldığını söylüyor. Gerçekte ise koronavirüs oldukça hızlı bulaşan bir virüs ve nüfusun yoğun olduğu bölgelerde daha sık görülmesi normal. Ayrıca salgından İran ve Japonya gibi 5G olmayan ülkeler de etkilendi.

Gerçekte, koronavirüs pandemisi ile 5G arasında bir bağlantı gösteren herhangi bir bilimsel kanıt gözükmüyor. Hatta şu anda 5G’nin insan sağlığında doğrudan bir zararı olduğunu gösteren bir araştırma da yok. Daha önce de bu konu gündeme geldiğinde yapılan çalışmalar, iddiaları boşa çıkarmıştı.

5G’ye karşı anarşi

Tabii bu gerçekler, iddiaların yayılmasını durdurmak için yeterli olmuyor. Bazı bölgelerde fiber optik kablo döşeyen işçilere saldırıldı. Birleşik Krallık, mobil ağların kritik ulusal altyapıların olduğuna karar vermişti. Bu durum, insanların 5G kulelerini yakmasını engellemiyor.

Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren Ofcom, yerel bir radyo istasyonu olan Uckfield FM’de yaptığı açıklamada “koronavirüs ile ilgili zarar verme potansiyeli olan söylentilerin ortaya çıktığı” açıklamasını yapmıştı.

Söylentiler bu kadarla sınırlı da değil. Kayıtlı bir hemşire olduğu belirtilen bir konuk konuşmacı, yaklaşık 20 dakikalık konuşmasında “5G nedeniyle koronavirüsün insanların akciğerindeki oksijeni emdiğini” söyledi. Bu sözler Facebook’ta binlerce defa paylaşıldı.