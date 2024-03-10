iOS'te App Store mağazasının yıllardır tekel olduğunu biliyoruz. Fakat yeni düzenlemeler ile birlikte bu tekelleşme yıkılacak gibi görünüyor. İşte App Store'a alternatif uygulama mağazaları.

Avrupa Birliği'nin Dijital Pazarlar Yasası'nın onayının ardından Apple, AB'de satacağı cihazlarında App Store harici uygulama mağazalarına izin vereceğini açıklamıştı. Sadece AB için gerçekleşmesi planlanan bu uygulama, Rusya’nın da aralarına katılmasıyla birlikte dünya genelinde genişleyecek gibi görünüyor.

Biz de sizler için çok yakın zamanda görebileceğimiz App Store alternatifi uygulama mağazalarının listesini hazırladık.

Her şey Apple ve Epic Games arasındaki savaş ile başladı.

İki dev arasındaki savaş; Epic Games’in, App Store komisyon oranlarına itiraz etmesiyle başlamıştı. Komisyon oranlarını fazla bulan Epic, kendi ödeme sistemini Fortnite oyununa dâhil etmek istedi fakat bu, Apple’ın mağaza kurallarına aykırıydı.

Bu kurallara uyulmadığı için Apple, Epic'in Fortnite oyununu App Store’dan kaldırdı ve Epic'in geliştirici hesaplarına bazı kısıtlamalar yaptı. Epic Games ise bu durumdan dolayı Apple’a karşı "tekelleşme" konulu bir dava başlattı.

Ardından Avrupa Birliği, Dijital Pazarlar Yasası ile “tekelleşmeye” müdahale etti.

Avrupa Birliği, Dijital Pazarlar Yasası’nın kabulüyle büyük dijital platformlara daha adil ve rekabetçi bir ortam sağlamaları konusunda bazı düzenlemeler yaptı. Bu düzenlemeler ile birlikte Avrupa'da Apple, App Store harici uygulama yüklemeye izin vermek zorunda kaldı.

Setapp, ilk alternatif uygulama mağazası olacak gibi görünüyor.

Mac için abonelik tabanlı bir hizmet sunan Setapp, iOS platformuna da gelerek DMA düzenlemeri sonrası açılacak ilk mağaza olacak gibi görünüyor. Aylık 9,99 dolarlık bir fiyat karşılığında reklamsız bir hizmet sunan mağaza kullanıcılarına üretkenlik ve iş alanlarında zengin uygulamalar sunmayı hedefliyor.

Apple cihazlara geldiğini sosyal medya hesapları aracılığıyla duyuran AltStore, Avrupalı kullanıcılarına Nintendo emülatörü Delta ve sanal makine aracı UTM gibi birçok emülatörü sunacağını belirtti.

Duyuruya hedefini de ekleyen mağaza, kullanıcılarına App Store’da bulamadıkları uygulamaları bulmalarını sağlayacağını da vadediyor.

Fortnite, Epic Games Store üzerinden iPhone’lara geri dönüyor.

Apple ve Epic Games arasındaki mücadele sonucunda App Store’dan kaldırılan Fortnite, en sevilen mobil oyunlar arasında yer alıyordu. Bu yeni düzenleme ile birlikte Epic Games Store, kendi uygulama mağazası aracılığıyla Avrupa’da yaşayan kullanıcılarına oyunu tekrar oynama imkânı sunmayı hedefliyor.

Rusya da bu düzenlemeye dâhil olacak gibi görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde Anton Gorelkin isimli üst düzey Rus yetkili, tıpkı AB’de olduğu gibi benzer bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.

RuStore isimli mağazayı örnek gösteren yetkili, mağazanın iOS sürümü için de çalışmalar yapıldığını duyurdu.

Ülkemiz de benzer bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu geçtiğimiz günlerde yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Eğer bu düzenleme geçerli olursa ülkemiz de tıpkı AB’deki Apple kullanıcıları gibi cihazlarına üçüncü taraf uygulamaları yükleyebilecek.

Ek olarak ülkemizde birçok uygulama mağazası örneği de var. Bunlardan en popüleri ise Turkcell’in oluşturduğu AppMarket uygulama mağazasıydı. Android platformu için sunulan mağaza yakın bir zamanda belki Apple cihazlar için de sunulabilir.

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