Geçtiğimiz aylarda Apple Epic Games davası gündemde yer alıyordu. Bugün ise gelen bilgilere göre Epic Games'e destek veren şirketler çoğalmaya devam ediyor.

Son zamanlarda teknoloji gündeminde Apple ve Epic Games davası hakkında birçok söylentiler havada uçuşuyor. En son mahkeme de iki ay önceydi ve mahkemede neler oldu sorusuna cevaben ayrıca da hatırlatma yapalım. Apple kararı ötelemek için yaptığı başvuru yargıçtan geçememişti.

Apple, duruşma sırasında Yargıç’a yönlendirme karşıt politikalarını yeniden yazmak için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Apple’ın bahsettiği bu politikalar, geliştiricilerin kendi ödeme yöntemlerini eklemelerini engelleyen kurallardı. Apple’ın avukatı Mark Perry, bu kuralların fazlasıyla karmaşık olduğunu, çocukları, geliştiricileri, müşterileri ve Apple’ı koruyan yeni yönergeler olması gerektiğini belirtmişti.

Epic Games Apple davasında son surum: Epic Games'e tam destek

Microsoft ve Electronic Frontier Foundation da dahil olmak üzere diğer şirketler, Epic'in Fortnite davasındaki temyizini desteklemek için gerekli belgeleri mahkemeye taşıdılar. Microsoft, Electronic Frontier Foundation ve diğer kuruluşlarla birlikte 35 eyaletten oluşan bir grup, Fortnite yapımcısının Apple ile olan yasal savaşında Epic Games'e tam destek verildiği açıklandı.

Geçtiğimiz perşembe günü ABD Dokuzuncu Daire Temyiz Mahkemesi'ne sunulan bir raporda; eyaletlerin başsavcıları mahkemenin Apple'ın App Store üzerindeki kontrolünün antitröst yasalarını ihlal etmediğine dair önceki kararı bozması gerektiğini savundu. Mahkemeye verilen raporda, "Apple'ın bu hareketi, mobil uygulama geliştiricilerine ve milyonlarca vatandaşa zarar verdi ve hala zarar veriyor" diye not düştüler.

Son gelişmeyle birlikte Epic Games'e destek çoğalırken teknoloji devi Apple'ın sıradaki hamlesi ise merakla bekleniyor.