Aralarında Spotify, Epic Games gibi devlerin de bulunduğu 34 şirket, Apple'ın App Store dışı uygulama yükleme kurallarına karşı Avrupa Birliği'ni harekete geçmeye davet etti. Apple'ın mevcut kurallarıyla DMA ile alay ettiği ifade edildi.

Apple, geçtiğimiz aylarda yıllardır talep edilen "özgürlüğü" resmen ilan etmiş ve iPhone'lara App Store dışından uygulama yüklenmesine izin vereceğini açıklamıştı. Elbetteki Apple, bu radikal değişikliği kullanıcıların ya da geliştiricilerin kara kaşı kara gözü için yapmadı. Avrupa Birliği, DMA olarak bildiğimiz Dijital Pazarlar Yasası kapsamında Apple'ı bu değişikliğe mecbur bıraktı.

Tahmin edebileceğiniz gibi özel anlaşmalar dışında geliştiricilerden %30 gibi oldukça yüksek bir komisyon alan Apple, bu komisyondan kolay kolay vazgeçmedi ve App Store dışından uygulama yüklemeyi mümkün kılarken geliştiricilerden 'farklı' şekilde komisyon talep etti. Apple'ın çekirdek teknoloji ücreti olarak adlandırdığı ücretlendirme ile geliştiriciler bir uygulama 1 milyon kez indirildikten sonra yıl içindeki her yeni kurulum içi 0,50 Euro ödemek zorunda kalacak.

"Apple, DMA ile alay ediyor"

Tahmin edebileceğiniz gibi bu yeni 'komisyon' şekli, özellikle Spotify, Google gibi teknoloji devlerinin tepkisiyle karşılaştı. Spotify CEO'su Apple'ı "haraç almakla" suçlarken bir kullanıcı uygulamayı indirip hiç kullanmasa ve silmeyi unutsa dahi Apple'ın bundan para kazanacağını ifade etti. Teknoloji devleri bugün, şu ana kadar açıklamalarıyla dile getirdikleri itirazlarını Avrupa Komisyonuna sundukları açık mektupla somuşlaştırdılar.

Epic Games, Spotify, Proton gibi pek çok geliştirici, Apple'ın açıklamış olduğu kurallarla DMA ile alay ettiğini ifade ederek Avrupa Komisyonunu Apple'a karşı "hızlı, zamanında ve kararlı" şekilde eyleme geçmeye davet etti. Farklı sektörlerden 34 şirketin altında imzası bulunan mektupta, "Apple'ın yeni kuralları, yalnızca yasanın ruhunu ve amacını göz ardı etmekle kalmıyor, aynı zamanda bu haliyle DMA, Avrupa Komisyonu ve AB kurumlarının dijital pazarları rekabetçi hale getirmeye yönelikçabalarıyla alay etmiş oluyor" ifadeleri kullanılıyor.

Şirketler, mektubun devamında Apple'ın DMA'ya uymadığı noktalara değiniyor. Özellikle çekirdek teknoloji ücreti nedeniyle çok az sayıda geliştiricinin App Store dışı uygulama yüklemeye istekli olacağının bariz olduğu, bunun da amaçlanan rekabetçi ortamın sağlanamayacağı anlamına geldiği belirtiliyor.