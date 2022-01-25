Çinli teknoloji şirketi Meizu’nun kurucu ortağı Li Nan, Apple’ın 8K sanal gerçeklik seti üzerinde çalıştığını öne sürdü. Nan, başlık hakkında bir detaya yer vermezken, bu paylaşımı direkt olarak metaverse teknolojisine inanmayanlara yönelik yaptı.

Dünya, sanal gerçekliğin hakim olduğu bir geleceğe daha da yaklaşmaya devam ederken yıllardır hakkında iddialar duyduğumuz Apple, halen bir sanal gerçeklik/artırılmış gerçeklik gözlüğü piyasaya sürmedi. Fakat Apple’ın gözlüğünü görmemize artık az bir zaman kaldığı konusunda bugün bilindik bir isimden önemli bir açıklama geldi.

Çin merkezli tüketici elektroniği üreticisi Meizu’nun kurucu ortağı ve eski başkan yardımcısı Li Nan, Weibo üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Nan, metaverse yönelik şüphe duyan kişilere yönelik yaptığı paylaşımında Apple’ın 8K çözünürlüklü sanal/artırılmış gerçeklik gözlüğü piyasaya süreceğini paylaştı.

“İnanmanız için henüz geç değil”

Li Nan’ın ilk başta inanması zor olan açıklamasında “Metaverse hakkında şüpheniz varsa, yeni bir haber ortaya çıktı. Apple, 8K gözlük hazırlıyor. Lansmanı görün, inanmak için henüz çok geç değil.” ifadeleri yer aldı. Nan, Apple’ın gözlüğü hakkında başka bir bilgi paylaşmazken bu iddia, sanal gerçeklik geleceği hakkındaki beklentileri de artırdı.

Apple’ın sanal gerçeklik gözlüğünün ne zaman tanıtılacağıysa henüz bilinmiyor. Bazı iddialar, gözlüklerin bu yıl tanıtılacağı yönünde olsa da yeni paylaşılan bilgiler, tanıtım tarihinin 2023 yılına ertelendiğini öne sürüyor. Apple gözlüklerinin donanım bölümünün de oldukça güçlü olması bekleniyor.