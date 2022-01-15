Bloomberg, Apple'ın artırılmış gerçeklik setlerinin geliştirilmesinde bazı sıkıntılarla karşılaşıldığını bildirdi. Bloomberg'e göre cihaz, planlanandan çok daha geç piyasaya sürülecek.

Apple'ın bir tür sanal gerçeklik/artırılmış gerçeklik seti çıkaracağına dair söylentiler yıllardır ortalıkta dolaşmakta. Son gelen raporlar, teknoloji devinin şirketin ilk karma gerçeklik setini 2022 yılı içerisini piyasaya süreceği yönünde; ancak Bloomberg’e göre henüz geliştirme aşamasında olan ve bazı sorunlarla karşılaşan cihaz, Apple’ın tahmin ettiğinden daha geç çıkabilir.

Bloomberg’in haberine göre Apple’ın bu yıl düzenlenecek olan Worldwide Developers Conference’da tanıtmayı planladığı cihazda aşırı ısınma, kameralar ve yazılımla ilgili geliştirme zorlukları gibi sıkıntılar bulunuyor. Apple’ın ilk başta 2021 yılında duyurup 2022’de de satışa çıkarmayı istediği cihazın, Bloomberg’in tahminlerine göre bu yılın sonlarına doğru, hatta 2023’te satışa çıkması kuvvetle muhtemel.

Fiyatı cep yakacak

Bloomberg; Apple’ın 27 bin TL'ye denk gelen 2 bin doların üzerindeki fiyat etiketiyle üst düzey olması beklenen bu ilk artırılmış gerçeklik setinin iki işlemeciye sahip olacağını ve bunlardan en az bir tanesinin yeni MacBook Pro’larda bulunan M1 Pro çipine denk olacağını kaydediyor.

Daha önce ortaya çıkan raporlarda da cihazın diğer gelişmiş bileşenlerin yanı sıra iki adet OLED mikro ekrana ve el takibi için 3D sensörlere sahip olacağı; bütün bunlarla birlikte cihazın fiyatının hayli uçuk olacağı belirtilmişti.

Öte yandan Apple'ın bir AR gözlüğü üzerindeki çalışmaları da hala devam ediyor; ancak Bloomberg, şirketin bu cihazı bu on yılın sonunda tanıtmayı planladığını bildiriyor. Gelecekte daha hafif, daha kullanışlı ve günlük hayata entegre olabilecek AR gözlüklerle daha çok karşılaşacağımız aşikar. Ancak şu an için bu teknoloji yolun çok başında ve gerçek performans sergileyen ürünler görmek için biraz daha beklememiz gerekecek gibi görünüyor.