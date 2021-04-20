Apple, Eşyanızı Kaybetmenizi Engelleyecek AirTag'i Tanıttı

Beklediğimiz gün geldi ve Apple, yeni cihazlarını tanıtacağı etkinliği canlı olarak yayınlamaya başladı. Şirketin tanıttığı ilk cihaz AirTag oldu. Bu cihaz sayesinde kullanıcılar, anahtardan bavula istedikleri her eşyayı anlık olarak takip edebilecekler.

Teknoloji devi Apple, uzun süredir cihazlarınızı, çantalarınızı veya istediğiniz herhangi bir eşyayı harita üzerinden canlı olarak takip edebilmenizi sağlayacak bir cihazla gündemdeydi. “AirTag” isimli bu cihaz, küçük boyutuyla her şeye kolaylıkla takılabilecekti. İşte Apple, bugün düzenlediği etkinlikte aylardır beklediğimiz bu cihazı tanıttı.

Apple’ın “Bul” uygulaması, şirketin piyasada bulunan milyonlarca cihazında şifreli bir ağ üzerinden kullanılabiliyordu. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar, cihazlarının yerlerini kolaylıkla öğrenebiliyorlardı. Bugün tanıtılan AirTags cihazları da Bul ekosistemine eklenen yeni bir aksesuar oldu.

Hiçbir eşyayı kaybetmemenizi sağlayacak:

Fazlasıyla küçük boyutta olan AirTag, hemen hemen beklediğimiz bir tasarımla geldi. Daire şeklindeki cihaz, iç kısmında mat gri renge ve dış kısmında gümüş rengine yer veriyor. Cihaz, küçüklüğü sayesinde bir anahtarlık olarak kullanılabilir ve kaybolan anahtarlarınızın dahi yerini kolaylıkla bulmanızı sağlıyor. Kısacası bu cihazı kaybettiğinizde bulmak isteyeceğiniz her eşyaya takabiliyorsunuz.

Apple, gizliliğe önem verdiğini belirterek AirTag’lerin insanları değil, yalnızca eşyaları takip ettiğinin güvencesini verdi. Cihaz, Bul uygulamasında eşyanızın yerini gösterebildiği gibi kullanıcısına sesli uyarı imkânı da sunuyor. Böylece kayıp eşyanızı tam olarak bulamadığınızda ancak yakınında olduğunuzdan emin olduğunuzda cihazdan ses çıkmasını sağlayarak eşyanızı bulabileceksiniz.

Apple’ın küçük ve kullanışlı cihazı AirTag, 30 Nisan Cuma gününden itibaren sipariş edilebilecek. Cihaza sahip olmak isteyen kullanıcılar yalnızca bir tanesi için 299 TL, dört tanesi içinse 999 TL ödeyecekler.