Şipşak fotoğraf makinelerinin en popüler üreticilerinden Polaroid, dünyanın en küçük şipşak makinesi Go'yu tanıttı. Go, yalnızca 105 x 83.9 x 61.5 mm ebatlarında. Fotoğraf makinesinin küçüklüğüyse ortaya yeni bir ürün çıkardı.

Özellikle son yıllarda çektiğiniz fotoğrafı anında çıkaran eski tarz şipşak fotoğraf makineleri büyük bir popülerlik kazandı. Diğer fotoğraf makinelerinden farklı bir deneyim sunan bu makineler, özellikle genç kitle tarafından fazlasıyla seviliyor. Şu anda piyasada bulunan polaroid kameralarsa boyutları nedeniyle zaman zaman zorluk çıkarabiliyor.

Şipşak kamera sektöründe bilindik isimlerden birisi olan Polaroid de yeni fotoğraf makinesiyle özellikle bu soruna odaklandı. Şirket, “Go” ismini verdiği dünyanın en küçük şipşak fotoğraf makinesini tanıttı. Fotoğraf makinesinin küçüklüğünü geçtiğimiz yılki Now modeliyle karşılaştırdığımızda anlayabiliyoruz.

Dünyanın en küçük şipşak fotoğraf makinesi:

Geçen sene piyasaya sürülen Polaroid Now, 94 x 112,2 x 150,2 milimetre ebatlarındaydı. Yeni model olan Go’ysa bu ölçüleri 105 x 83,9 x 61,5 milimetreye kadar indirdi. Şirketin ikonik beyaz renk temasıyla gelen fotoğraf makinesi, ölçünün düşmesi nedeniyle maalesef bir sorunu da ortaya çıkardı: Elinizde bulunan kare filmler, yeni fotoğraf makinesine sığmıyor.

Polaroid’in buna çözümüyse makineye özel bir film oluşturmak oldu. Şirketin ürettiği film, 47 x 46 milimetre boyutunda. Çektiğiniz ve bu filme basılmış fotoğraflar, 10 – 15 dakika içinde tam rengine kavuşuyor. Polaroid Go’yu satın almaksa tamamen kullanıcıların tercihine kalmış diyebiliriz. Fotoğraf makinesi taşınabilirliği yüksek oranda artırsa da elde ettiğiniz fotoğrafın boyutunu düşürüyor.

Makinenin teknik taraflarına geldiğimizde bizleri 34 milimetrelik odak uzunluğuna sahip bir lens karşılıyor. Bu lens, f/12 ve f/52 diyafram açıklığı ve 1/125 – 30 saniye poz süresi sunuyor. Ayrıca fotoğraf makinesiyle selfie çekebilmek için de üzerinde bir ayna bulunuyor. Son olarak makine, dinamik flaş ve 750 mAh Li-ion bataryaya ev sahipliği yapıyor.

Fotoğraf makinesi, bugün şirketin internet sitesinde ön siparişe açıldı. Fotoğraf makinesi, 99,99 dolarlık (yaklaşık 810 TL + vergiler) fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. 16 renkli filmlerin iki paketiyse 19,99 dolarlık (yaklaşık 162 TL + vergiler) fiyat etiketine sahip olacak.