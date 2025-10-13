Apple'ın Meta Ray-Ban Rakibi Akıllı Gözlüğünden Yeni Bilgiler Geldi

Apple'ın Meta Ray-Ban modellerine rakip olacak ekranlı akıllı gözlüğünden yeni bilgiler geldi. Gözlüğün arayüzü, kullandığınız cihaza göre değişecek.

Apple, hâlihazırda Vision Pro ile giyilebilir gözlük teknolojilerine giriş yapmıştı. Ancak şirketin, Meta Ray-Ban benzeri, günlük kullanıma uygun akıllı gözlükler de piyasaya sürmesi bekleniyordu. Bu gözlüklerin ilk nesli ekransız, kameralı cihazlar olacağı, 2’inci nesilde ise lenslere ekran entegre edileceği konuşuluyordu.

Şimdi ise ekranlı olacak** 2. nesil Apple akıllı gözlüğünden** bilgiler geldi. Bloomberg’den Mark Gurman’ın Power On bülteninde paylaştığı bilgilere göre ekranlı Apple akıllı gözlükler 2 farklı mod ile gelecek.

Kullanıldığı cihaza göre modu değişecek

Gurman’ın konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre akıllı gözlük, bir Mac cihaz ile eşleştirildiğinde visionOS işletim sistemiyle çalışacak. Ancak bir iPhone ile eşleştirildiğinde arayüzü değişecek, daha mobil uyumlu, hafif bir versiyon alacak. Yani gözlüğün arayüzünün kullandığınız cihaza uyumlu şekilde değiştiğini göreceksiniz.

Bu gerçekten kullanıcı için yararlı olabilir. Mac kullanırken bilgisayar uyumlu bir arayüzle daha iyi bir çalışma sunulurken iPhone’larda mobile uyumlu arayüz görmek **kullanımı kolaylaştıracaktır. **

Apple’ın ilk nesil akıllı gözlüğünü 2027’de tanıtması bekleniyor. İlk nesilde kamera, ses kontrolü, sağlık özellikleri, müzik gibi özellikler olacak. Bu içeriğimizde bahsettiğimiz 2. nesil ekranlı versiyon ise muhtemelen 2028’de gelecek.