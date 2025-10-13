Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Giyilebilir Teknoloji Haberleri ve İçerikleri

Apple'ın Meta Ray-Ban Rakibi Akıllı Gözlüğünden Yeni Bilgiler Geldi

Apple'ın Meta Ray-Ban modellerine rakip olacak ekranlı akıllı gözlüğünden yeni bilgiler geldi. Gözlüğün arayüzü, kullandığınız cihaza göre değişecek.

Apple'ın Meta Ray-Ban Rakibi Akıllı Gözlüğünden Yeni Bilgiler Geldi
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, hâlihazırda Vision Pro ile giyilebilir gözlük teknolojilerine giriş yapmıştı. Ancak şirketin, Meta Ray-Ban benzeri, günlük kullanıma uygun akıllı gözlükler de piyasaya sürmesi bekleniyordu. Bu gözlüklerin ilk nesli ekransız, kameralı cihazlar olacağı, 2’inci nesilde ise lenslere ekran entegre edileceği konuşuluyordu.

Şimdi ise ekranlı olacak** 2. nesil Apple akıllı gözlüğünden** bilgiler geldi. Bloomberg’den Mark Gurman’ın Power On bülteninde paylaştığı bilgilere göre ekranlı Apple akıllı gözlükler 2 farklı mod ile gelecek.

Kullanıldığı cihaza göre modu değişecek

Gurman’ın konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre akıllı gözlük, bir Mac cihaz ile eşleştirildiğinde visionOS işletim sistemiyle çalışacak. Ancak bir iPhone ile eşleştirildiğinde arayüzü değişecek, daha mobil uyumlu, hafif bir versiyon alacak. Yani gözlüğün arayüzünün kullandığınız cihaza uyumlu şekilde değiştiğini göreceksiniz.

Bu gerçekten kullanıcı için yararlı olabilir. Mac kullanırken bilgisayar uyumlu bir arayüzle daha iyi bir çalışma sunulurken iPhone’larda mobile uyumlu arayüz görmek **kullanımı kolaylaştıracaktır. **

Apple’ın ilk nesil akıllı gözlüğünü 2027’de tanıtması bekleniyor. İlk nesilde kamera, ses kontrolü, sağlık özellikleri, müzik gibi özellikler olacak. Bu içeriğimizde bahsettiğimiz 2. nesil ekranlı versiyon ise muhtemelen 2028’de gelecek.

Apple

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekim 2025 Renault Kampanyaları: 1,5 Milyona Megane!

Ekim 2025 Renault Kampanyaları: 1,5 Milyona Megane!

Ekim 2025 Fiat Kampanyaları: Kredi Fırsatları Çok İyi!

Ekim 2025 Fiat Kampanyaları: Kredi Fırsatları Çok İyi!

Ekim 2025 Toyota Sıfır Otomobil Kampanyaları: Hem İndirim Hem Kredi Fırsatı!

Ekim 2025 Toyota Sıfır Otomobil Kampanyaları: Hem İndirim Hem Kredi Fırsatı!

Ekim 2025 Ford Fiyat Listesi: Focus'a Yine Zam Geldi!

Ekim 2025 Ford Fiyat Listesi: Focus'a Yine Zam Geldi!

Samsung, Kendinden 10 Bin Kat Daha Büyük Modellerden Daha İyi Yapay Zekâ Geliştirdi

Samsung, Kendinden 10 Bin Kat Daha Büyük Modellerden Daha İyi Yapay Zekâ Geliştirdi

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim