Yakında Apple CarPlay'de Gemini veya ChatGPT Gibi Sesli Asistanları Kullanabileceksiniz!

Apple, CarPlay'de Siri dışında sesli asistan kullanmaya izin vermiyordu. Yakında bunun değişeceği ve üçüncü taraf yapay zekâ asistanlarına destek verileceği öne sürüldü.

Apple’ın CarPlay hizmeti, arabanızın ekranını iPhone’a dönüştürmesiyle dünya çapında çok sayıda insan tarafından kullanılan harika bir özellikti. Ancak bu özelliğin en büyük eksikliklerinden biri 3’üncü taraf yapay zekâ asistanlarına izin vermemesiydi.

Yani bugüne kadar yalnızca Siri’yi kullanabiliyordunuz ancak Google Gemini, ChatGPT gibi çok daha gelişmiş yapay zekâ asistanlarına CarPlay’de izin verilmiyordu. Bunun temel nedeni de Apple’ın kullanıcıların sadece Siri’yi kullanmasını istemesiydi. Gelen yeni bilgiler, bunun yakında değişeceğini gösterdi.

Yakında ChatGPT ve Gemini gibi asistanları CarPlay’de kullanabileceksiniz

En güvenilir Apple kaynaklarından olan Bloomberg yazarı Mark Gurman’ın aktardığına göre Apple, CarPlay’de değişikliklere gidecek. Şirketin yakında piyasaya süreceği yapay zekâ destekli yeni Siri’yle birlikte üçüncü taraf yapay zekâ asistanlarının da CarPlay’den kullanıma sunulmasına izin vereceği belirtilmiş.

Bu da sesli asistan olarak CarPlay üzerinden Siri’yi kullanmak zorunda olmayacağınız, isterseniz ChatGPT veya Gemini’ı kullanabileceğini anlamına geliyor. Henüz çıkış tarihi belli değil ancak Gurman, önümüzdeki aylarda gelebileceğini belirtmiş.

Siri’nin varsayılan asistan olmaya devam edeceğinin altını çizelim. Kullanıcılar, varsayılan asistanı değiştiremeyecek. Üçüncü taraf asistanlara erişmek için onların uygulamalarına girmeniz gerekecek. Yani uygulamalar üzerinden kullanılabilecekler, CarPlay genelinin asistanı olamayacaklar. Hâliyle Siri tuşu veya sesli komut ile başlatma da sadece Siri’ye özel olmaya devam edecek.