Google, Gemini'ın Kaç Kullanıcısı Olduğu Açıkladı: ChatGPT'ye Yetişti mi?

Google, popüler Gemini yapay zekâ aracının aylık kaç kullanıcısı olduğunu açıkladı. Gemin, popülaritesini son zamanlarda ciddi oranda artırmayı başardı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Google tarafından sunulan Gemini yapay zekâ aracı, özellikle son zamanlarda gelen güncellemeler sayesinde inanılmaz yükselişe geçmiş ve çok sık tercih edilmeye başlamıştı. Öyle ki şu anda çok sayıda kullanıcı ChatGPT yerine Google’ın Gemini sohbet botunu tercih ettiğini söylüyordu.

Peki popülaritesi gün geçtikçe daha da artan, son zamanlarda ChatGPT’yi de geçmeyi başaran Gemini’ın aylık kaç kullanıcısı var? Bu konuda açıklama direkt olarak Google’ın kendisinden geldi. Şirket, 2025’in son çeyreğine ilişkin gerçekleştirdiği mali kazanç toplantısında verileri paylaştı.

Gemini, 750 milyon aylık kullanıcıyı geçti

gemi

Google tarafından yapılan açıklamalara göre Gemini yapay zekâ aracı, 750 milyon aylık kullanıcııyı geçmeyi başararak önemli bir eşiği geride bıraktı. Gemini 3 başta olmak üzere gelişmiş görsel, metin tabanlı özellikleri Gemini’ın geçen yıl itibarıyla hızlı bir şekilde popülerleşmesini ve bu seviyeye gelmesini sağladı.

Bir önceki çeyrekte Google, Gemini’ın 650 milyon kullanıcıs olduğunu açıklamıştı. Bu da yalnızca 3 ayda 100 milyon kişi daha eklendiği anlamına geliyor. Karşılaştırma yapacak olursak ChatGPT’nin 810 milyon civarı aylık aktif kullanıcısı var. Yani gün geçtikçe Gemini ona daha da çok yaklaşıyor.

