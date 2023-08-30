Tim Cook, verdiği bir röportajda kafasını nasıl boşalttığını açıkladı. Bilim insanları tarafından da onaylanan yöntem, pek çoğumuz için kritik önem arz ediyor.

Pek çoğumuz gününün çok büyük bir bölümünü çalışarak geçiyor ve hal böyle olunca tabiri caizse "kafa kalmıyor". Üstelik çoğumuz, standart işlerde çalışıyor olmasına rağmen rahatlamaya fırsat bulamıyoruz. Ancak bazılarımız diğerlerinden daha büyük işler yapıp, daha fazla baskı altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Teknoloji devi Apple'ın CEO'su Tim Cook da onlardan biri.

Tim Cook'un şahsını sevip sevmemek tamamen sizin tercihiniz. Ancak kabul etmemiz gerekiyor ki 62 yaşındaki Cook, 2.6 trilyon dolar değerindeki bir şirketi yönetmekle sorumlu ve şirketin gidişatıyla ilgili milyar dolarlık yatırımcılara hesap vermek zorunda. Peki, Tim Cook'un kendini nasıl rahatlattığını, kafasını nasıl boşalttığını hiç düşünmüş müydünüz? GQ dergisi ile bir röportaj yapan Cook, bu sorunun cevabını verdi.

Tim Cook'un kafasını boşaltmak için yaptığı şey: Doğa aktiviteleri

İş insanı, GQ'ya verdiği demeçte kendini rahatlatmak için doğayla iç içe olduğunu, bunun yapılabilecek en iyi şeylerden bir tanesi olduğunu ifade ediyor. Burada trekking gibi gelişmiş doğa aktivitelerinden bahsetmiyoruz. Tim Cook, dümdüz yürüyüş yapmanın bile çok önemli olduğunu ifade ediyor. İşte Apple CEO'su, zihnini böyle dinlendiriyor.

Bu arada; Tim Cook'un verdiği tavsiyesinin bilim camiası tarafından da onaylı olduğunu belirtelim. Uluslararası Çevre Araştırmaları ve Halk Sağlığı Dergisi'nin 2020'de yayımladığı bir makaleye göre yürüyüş yapmak, anksiyete ve depresyon gibi önemli rahatsızlıkların engellenmesi için kilit rol oynuyor. Ayrıca; park, ormanlık alan veya plaj gibi doğal alanlarda yürüyüş yapmanın insanlardaki refah seviyesini artırdığı da yine araştırmalarla ispatlandı. Bir haftalık süreçte yapacağınız 200-300 dakikalık bir yürüyüş hem vücudunuzu hem de ruhunuzu rahatlatacaktır.