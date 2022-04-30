İnsanı Çileden Çıkaran Öksürüğe Ne İyi Gelir?

Pek çok farklı nedene bağlı olarak yılın herhangi bir zamanında öksürük nöbetlerine yakalanabilirsiniz. Arttığı durumlarda mutlaka uzman bir hekime görünmeniz gereken öksürüğü evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemlerlerle hafifletmeniz mümkün. Öksürüğe ne iyi gelir, gelin yakından bakalım ve uygulayabileceğiniz yöntemleri görelim.

Alerjiler, viral enfeksiyonlar ve bakteriyel enfeksiyonlar başta olmak üzere pek çok farklı nedene bağlı olarak yılın herhangi bir zamanında öksürük nöbetleri geçirebilirsiniz. Bu durum son derece normal ve yaygındır. Ancak arttığı zaman ve yanında başka belirtilerle geldiği zaman mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna giderek uzman bir hekime muayene olmalı ve öksürüğün nedenine uygun bir tedavi yöntemi izlemelisiniz.

Elbette, her öksürük şikayeti için doktora gidilmez. Bazı hafif öksürüklerin etkisini azaltmak için evde uygulayabileceğiniz pek çok doğal yöntem var. Bu yöntemlerde herhangi bir ilaç kullanmanıza gerek olmadığı ve yan etkisi neredeyse sıfır olduğu için rahatlıkla evde kendi kendinize uygulayabilirsiniz. Gelin öksürüğe iyi gelen doğal yöntemlere ve bu yöntemleri nasıl uygulayacağınıza yakından bakalım.

Öksürüğe iyi gelen besinler:

Bal:

Doğanın en büyük mucizelerinden bir tanesi olan bal, öksürüğe en iyi gelen doğal çözüm yöntemlerinden bir tanesini sunuyor. Çayınıza, bitki çayına ya da ılık suya iki çay kaşığı bal ve biraz limon karıştırarak içtiğiniz zaman öksürüğünüz hızla hafifleyecek ve öksürüğe neden olan mukus sökülmeye başlayacaktır. Aynı zamanda bağışıklık sistemini de güçlendirdiği için her gün iki çay kaşığı bal yemeniz tavsiye ediliyor.

Doğal probiyotikler:

Bağırsakta yaşayan yararlı bakteriler olan probiyotikler hem bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor hem de üst solunum yolu enfeksiyonlarının iyileşme sürecini hızlandırıyor. Doğal olarak probiyotik alabileceğiniz besinlerden bazıları şu şekilde;

Turşu çeşitleri

Turşu suyu

Yoğurt

Kefir

Ekşi mayalı ürünler

Doğal probiyotik içeren gıdaları tüketirken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, bu gıdaların mide asidinizi yükseltip yükseltmediğidir. Herkeste olmasa bile bazı kişilerde bu tür gıdalar mide asidini arttırır. Mide asidi arttığı zaman da öksürük artabileceği için bu tür gıdaları tüketirken son derece dikkatli olmalısınız.

Nane:

Girdiği her yemeğe lezzet katan nane, aynı zamanda öksürüğe karşı en etkili doğal çözümlerden bir tanesini sunuyor. Nane çayı içmek ya da nane eklenen suyun buharını solumak, öksürüğünüzün etkisini hızla azaltacaktır. Nane esanslı yağları kullanarak da buhar yöntemini uygulayabilirsiniz. Hem tüketim hem de buhar çekme sırasında kullandığınız miktara dikkat edin çünkü biraz yakıcı olabilir.

Ananas:

Pek çok kişi bilmiyor ancak yalnızca ananasta bulunan bromelain isimli bir enzim var. Bu enzim, boğazınızda öksürüğe neden olan mukus tıkanıklığını gevşetiyor ve öksürüğünüzü hafifletiyor. İltihaplanma ve şişkinliği de azalattığı görülmüştür. Günde birkaç dilim ananas yemek ya da sıkma ananas suyu içmek, öksürüğe iyi gelen en etkili doğal çözüm yöntemlerinden bir tanesidir.

Hatmi çiçeği:

Hatmi kökü olarak da bilinen hatmi çiçeği, hem boğaz ağrısına hem de öksürüğüne iyi gelen bir bitkidir. Binlerce yıldır tedavi amaçlı olarak kullanıldığı bilinen hatmi çiçeği, doğal anti - inflamatuar ve anti - oksidatif özelliklere sahiptir. Sıcak suya birkaç tane hatmi çiçeği atarak hazırladığınız içeceği ya da hazır çaylarından içtiğiniz zaman öksürüğünüz hızla hafifleyecektir.

Hatmi çiçeği ile hazırlanan çay tek başına tüketilebileceği gibi içine farklı bitkiler de katılabilir. Ancak bu orana dikkat etmelisiniz çünkü bazı bitkiler birlikte kullanıldığı zaman etkisini yitirebilir. Öksürüğe iyi gelen tüm içeceklere bal ve limon eklemek, bu içeceklerin iyileştirici etkisini ve lezzetini arttıracaktır.

Kekik:

Et yemeklerinin olmazsa olmaz baharatı kekik, aynı zamanda akut bronşitle bile mücadele edebilecek kadar güçlü bir bitkidir. Kekik içinde bulunan flavonoidler adı verilen bileşikler boğaz kaslarını gevşetir ve iltihabı azaltır. Bir bardak sıcak suya iki çay kaşığı kekik ekleyerek oluşturacağınız çayı yudum yudum içerek öksürüğünüzü hafifletebilirsiniz. Hazırladığınız çaya bal ve limon da ekleyebilirsiniz.

Tuzlu su gargarası:

Tuzlu su karışımı ile yapacağınız gargara, hem boğaz ağrıları hem de öksürük üzerinde uygulayabileceğiniz en etkili doğal tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Bir bardak ılık suya bir çay kaşığı tuz ekleyin ve karıştırın. Bu karışımla kapsamlı bir gargara yapın. Özellikle boğazınızın ağrıyan noktalarında bekletmeye çalışın. İltihabı azaltacak ve öksürüğe neden olan bakterilerin vücuda yayılmasını önleyecektir.

Zencefil:

Genel olarak mide sorunları için kullanılsa da zencefil, öksürüğe ve boğaz ağrısına da iyi gelir. Zencefilin solunum yolu kaslarını gevşettiği; boğazdaki iltihaplanmayı, şişkinliği, tahrişi, kuruluğu ve mukusu azalttığı görülmüştür. Ufak bir parça taze zencefili ya da bir tutam toz zencefili bir bardak suda kaynatarak öksürüğünüze iyi gelen bir çay hazırlayabilirsiniz. Bunun yerine hazır zencefil çaylarını da kullanabilirsiniz.

Zerdeçal:

Zerdeçalın aktif bileşiği olan kurkumin, güçlü bir anti - inflamatuar özelliğe sahiptir. Karabiberdeki piperin bileşiği ile birleşince çok daha güçlü bir etkiye sahip olan zerdeçal, öksürüğe en iyi gelen doğal yöntemlerden bir tanesidir. Bir tatlı kaşığı bala biraz zerdeçal, biraz da karabiber ekleyerek oluşturduğunuz karışımı günde birkaç defa tüketerek öksürüğünüzü hafifletebilirsiniz.

Bol sıvı tüketmek:

Boğazınızdan geçecek olan tüm sıvılar boğazınızdaki kuruluğu nemlendirecek ve öksürüğe neden olan mukusu inceltecektir. Özellikle sıcak sıvılar öksürük için son derece etkilidir ancak bunun yerine soğuk sıvılar da tüketebilir ve hatta buz emebilirsiniz. Öksürük nedenine bağlı olarak etkisi değişse bile boğazınızdan bol bol sıcak ya da soğuk sıvı geçirmek en etkili öksürük azaltıcı yöntemler arasındadır.

Mide asidi üreten besinler uzak durmak:

Öksürüğün pek çok farklı nedeni olduğunu söylemiştik. Bunlardan bir tanesi de reflü ve benzeri mide asidinin yukarı doğru çıkmasına neden olan rahatsızlıklardır. Bu süreçte yediğiniz gıdalara dikkat ederek mide asidinizi azaltabilirsiniz. Mide asiti üreten ve uzak durmanız gereken besinlerden bazıları şu şekilde;

Kafein

Alkol

Çikolata

Gazlı içecekler

Meyve suları

Turunçgil ve benzeri asitli yiyecekler

Pek çok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabilen ve kişinin hayat kalitesini düşüren öksürüğe ne iyi gelir sorusunu yanıtlayarak öksürüğe iyi gelen doğal yöntemlerden bahsettik. Uzun süre devam eden yoğun öksürük nöbetlerinde mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna giderek uzman bir hekime muayene olmalısınız.