Google Haritalar’daki 40 Tuhaf Yer ve Koordinatları

Google Haritalar ve Google Earth sayesinde dünyamızı hiç görmediğimiz bir şekilde, kuş bakışı olarak görebiliyoruz. Kuş bakışı incelemeler esnasında dünyanın farklı noktalarında, oldukça tuhaf yerler olduğu keşfedildi.

Google Haritalar ve Google Earth uygulamaları, dünyamızı üç boyutlu bir harita olarak önümüze seriyor ve kuş bakışı olarak daha önce hiç görmediğimiz tuhaf yerleri görmemizi sağlıyor. Bazen uzaklarda, bir çölün ortasında anlam veremediğimiz bir şeyler görebiliyor ya da her gün yürüdüğümüz yolda bulunan bir apartmanın çatısında garip sembollerle karşılaşabiliyoruz. İnsan gözüyle algılamanın son derece zor olduğu bu tuhaflıklar, Google Haritalar üzerinden inceleme yapan kişiler tarafından keşfedilmiş.

İnsanı hayrete düşüren bu tuhaf yerler Google Haritalar ve Google Earth üzerinden rahatlıkla görülebiliyor. Bazı görüntülerin son derece basit açıklamaları olsa da, bazıları gece yatmadan önce aklınıza gelebilir ve uykunuzu kaçırabilir. Gizemlerle dolu dünyamızı Google Haritalar yardımıyla çözdükçe, her geçen gün daha da tuhaf şeyler çıkıyor karşımıza. Bugüne kadar Google Haritalar üzerinden görülen en tuhaf 45 yeri ve belki gitmek ya da kendiniz görmek istersiniz diye koordinatlarını sizin için listeledik.

Google Haritalar’da bulunan tuhaf yerler ve koordinatları:

Uçak Mezarlığı / Arizona, ABD: 32 08’59.96″ N, 110 50’09.03″W Gizemli Çöl Deseni / Mısır: 27°22’50.10″N, 33°37’54.62″E Gamalı Haç Şekli Oluşturan Binalar / California, ABD: 32°40’34.19″N 117° 9’27.58″W Buffalo Sürüsü / Tanzanya: 4°17’21.49″ S 31°23’46.46″ E Dev Üçgen / Arizona, ABD: 33.747252, -112.633853 Yüzen Orman / Sydney, Avustralya: -33.836379, 151.080506 Badlands Muhafızı / Alberta, Kanada: 50° 0’38.20″N 110° 6’48.32″W Otoparktaki Savaş Uçağı / California, ABD: 33.927911, -118.38069 Firefox Logosu / Oregon, ABD: 45° 7’25.87″N 123° 6’48.97″W Gitar Ormanı / Cordoba, Arjantin: -33.867886, -63.987 Kalp Şeklindeki Göl / Ohio, ABD: 41.303921, -81.901693 Gizemli Çöl Şekilleri / Çin: 40.452107, 93.742118 Büyük Hedef / Nevada, ABD: 37.563936, -116.85123 Dünyanın En Büyük Havuzu / Valparaíso, Şili: -33.350534, -71.653268 Aslan Kral / Dunstable, Birleşik Krallık: 51.848637, -0.55462 Potas Göletleri / Utah, ABD: 38°29’0.16″N 109°40’52.80″W Gizemli İşaret / Nevada, ABD: 37.629562, -116.849556 Gemi Şeklindeki Alışveriş Merkezi / Hung Hom, Hong Kong: 22°18’14.15″N, 114°11’24.66″E Coca Cola Logosu / Arica, Şili: -18.529211, -70.249941 İç İçe Çemberler / New Castle, ABD: 39.623119, -107.635353 Ada İçinde Bir Göl ve Onun İçinde de Bir Ada / Kanada: 69.793° N, 108.241° W Garip Sembol / Nevada, ABD: 37.401573, -116.867808 Maymun Yüzü / Rusya: 65.476721, -173.511416 Büyük Yüzme Havuzu / Berlin, Almanya: 52°29’52.24″N 13°27’13.67″E Atacama Devi / Huara, Şili: 19°56’56.96″S 69°38’1.83″W Otoparktaki Başka Bir Savaş Uçağı / Fransa: 48.825183, 2.1985795 Batık Gemi / Basra Körfezi, Irak: 30.541634, 47.825445 Petrol Sahaları / Rio Negro, Arjantin: 37°39’16.06″S 68°10’16.42″W Mattel Logosu / California, ABD: 33.921277, -118.391674 Uluru Ayers Rock / Avustralya: -25.344375, 131.034401 Dev Harita / Çin: 38.265652, 105.9517 UTA Flight 772 Anıtı / Tenere, Nijer; 16.864841, 11.953808 Kalp Şeklindeki Araziler / Yeni Kaledonya: 20°56’15.47″S, 164°39’30.56″E Barringer Meteor Krateri / Arizona, ABD: 35.027185, -111.022388 “Aşağı Gel ve Oyna” / Memphis, ABD: 35.141533, -90.052695 Su Aygırı Havuzu / Tanzanya: 6°53’53.00″ S 31°11’15.40″ E Güneş Panelleri / California, ABD: 34.871778, -116.834192 Çekici Çöl Dudakları / Sudan: 12°22’13.32″N, 23°19’20.18″E Grand Prismatik Springs / Wyoming, ABD: 44.525049, -110.83819 Batman Sembolü / Okinawa, Japonya: 26.357896, 127.783809

Uçak Mezarlığı:

Uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri’nde askeri ya da sivil havacılık alanında hizmet vermiş fakat artık ömrünün sonuna gelmiş uçaklar burada bekletiliyor. Zamanı gelince ya parça parça satılıyor ya da hurdaya çıkarılıyorlar. Google Earth ile bütün uçak mezarlığını 3 boyutlu olarak dolaşabilirsiniz.

Gizemli Çöl Deseni:

İlk keşfedildiği zaman oldukça ses getiren bu desen çalışmasının uzaylılar tarafından yapıldığına neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu. Fakat sonradan anlaşıldı ki, Danae Stratou, Alexandra Stratou ve Stella Constantinides isimli sanatçılar tarafından yapılan ve Desert Breath adı verilen bir çevre sanatı enstalasyonuymuş gördüğümüz desenler.

Gamalı haç şekli oluşturan binalar:

Naziler aramızda mı? Adolf Hitler ölmedi ve bu binada mı saklanıyor? Aslında burası Amerika Birleşik Devletleri Donanması’na ait bir bina kompleksi ve tamamen şans eseri böyle bir şekilde yaratılmış. Google Earth üzerinden bu durum fark edildikten sonra Donanma bu görüntüyü değiştirme çalışmalarına başlamış.

Buffalo Sürüsü:

National Geographic belgesellerinde görmeye alışık olduğumuz dünyanın en büyük otçullarından olan buffalolar, uydu görüntülerinde de hayran bırakan bir tablo ortaya koyuyorlar.

Dev Üçgen:

Özenle, sanki bir cetvelle çizilmiş gibi duran bir eşkenar üçgen takıldı Google Earth kullanıcılarının gözüne. Uzaylılar tarafından yapıldığı ya da bir bomba hedefi olduğu söylentileri dolaşıyor ama tam olarak bu üçgenin neden orada olduğu hala bilinmiyor.

Yüzen Orman:

SS Corrimal isimli gemi 1911 yılında yapıldı ve 1912 yılında Avustralya hükümeti tarafından kullanılmaya başlandı. İkinci Dünya Savaşı sırasında da devlete hizmet etmiş olan gemi, 1975 yılında emekliye ayrıldı ve Homebush Körfezi’ne bırakıldı. Gemi burada doğa tarafından çok sevilmiş olacak ki, üzerinde küçük bir orman yeşermiş.

Badlands Muhafızı:

Kanada, Alberta’nın güneydoğu bölgesinde bulunan yer şeklinin erozyonlar sonucu oluştuğu düşünülüyor. Başlık takmış bir Kanada yerlisine benzeyen yer şeklinin şık bir kulaklık taktığı görülüyor. Aslında kulaklığın baş kısmı bir petrol kuyusu, kablosu ise kuyuya giden yol.

Otoparktaki Savaş Uçağı:

Görüntünün tamamen gerçek olduğu düşünülüyor ama kimse bu durumun tam olarak nasıl gerçekleştiğine dair bir açıklama yapmış değil. Belki de zengin birisi zevk olsun diye iş yerine yakın savaş uçağı olsun istemiştir, bilemiyoruz.

Firefox Logosu:

Dünyada en çok kullanılan web tarayıcılarından biri olan Mozilla Firefox’un uzaylı sahipleri tarafından yapıldığı düşünülse de durum elbette böyle değil. 2006 yılında Oregon State Üniversitesi Linux Kullanıcıları grubu tarafından, Mozilla Firefox’un 50 milyon kez indirilmesini kutlamak için yapılmıştır bu desen çalışması.

Gitar Ormanı:

Uydu görüntülerinde güzel göründüğü kadar arkasında da güzel bir hikaye var. Pedro Martin Ureta isimli bir çiftçi, karısı öldükten sonra dört çocuğuyla beraber karısı anısına bir orman yapmak istemiştir. Şekil olarak karısının en sevdiği müzik aleti olan gitarı seçen çiftçi, uzun uğraşlar sonucu 7 bin ağaç dikerek bu ormanı meydana getirmiştir.

Kalp Şeklindeki Göl:

İlk bakışta arkasında affedilme çabası içinde olan bir aşık olduğu düşünülse de, bu tamamen doğal yollardan oluşmuş bir göl. Dünyada kalp şeklinde oluşmuş pek çok doğal göl bulunuyor.

Gizemli Çöl Şekilleri:

Çin’in Sincan bölgesinde bulunan bu desenler oldukça kafa karıştırıcı fakat yakından incelendiği zaman bölgede patlama izleri ve rüzgar türbinleri olduğu görülüyor. Muhtemelen burası Çin savaş pilotlarının eğitim alanlarından bir tanesi. Çizgilerin de uçak iniş pistleri olduğu düşünülüyor.

Büyük Hedef:

Tam olarak neden yapıldığı bilinmese de Amerika Birleşik Devletleri hükümetlerinin 1950’li ve 1960’lı yıllarda Nevada Çölü’nde bir takım gizli faaliyetler yürüttükleri biliniyor. Büyük hedef şekli de bu çalışmalar kapsamında yapılmış bir hedef işareti ya da karmaşık bir iniş pisti olabilir.

Dünyanın En Büyük Havuzu:

20 dönüme yakın bir alan üzerine yapılan ve bir kilometreden fazla uzunluğuyla burası dünyanın en büyük havuzudur. Şili’de bulunan havuz, 2006 yılında Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdırmayı başarmıştır.

Aslan Kral:

Birleşik Krallık’ta bulunan soylu ailelerden birine ait olduğu düşünülen simgenin eski kültürleri yaşatmak amacıyla yapıldığı düşünülüyor. Yine de ihtişamını uzaya gösterme merakı, günümüzde pek de hoş karşılanan bir durum değil.

Potas Göletleri:

Potas madeni ayrıştırması için kullanılan bu insan yapımı göller, güneş ışıklarını daha iyi çekebilmek için açık mavi bir renge boyanırlar. Böylece potas madeninin kristalleşmesi için gereken süre oldukça kısalır ve ortaya böyle harika bir manzara çıkar.

Gizemli İşaret:

Bu işaret de, tıpkı Nevada Çölü’nde bulunan diğer işaretler gibi gizemini koruyor. Sanıyoruz ki bazı Amerikalılar, çılgınlık olsun diye sağa sola şekiller çizip millete kafayı yedirmeye çalışıyorlar.

Gemi şeklindeki alışveriş merkezi:

Hong Kong’da bulunan gemi şeklinde bir alışveriş merkezi var. Görenleri kendine hayran bırakan bu yer, uydu görüntülerinde de son derece ilginç ve sanki binaların arkasında karaya oturmuş gibi görünüyor.

Coca Cola logosu:

Dünyanın en büyük Coca Cola logosu olarak kabul edilen bu görsel, tam 70 bin boş kola şişesi kullanılarak 2006 yılında yapılmış. Tabii o zamanlar sosyal medya falan tam oturmuş değil, uydularla viral olma çabası hakim.

İç içe çemberler:

Özenli bir çalışma ürünü olan çemberlerin neden yapıldığı tam olarak bilinmese de, insan eliyle yapıldığı pek çok kişi tarafından kabul ediliyor. Yine çılgın Amerikalılar ve bir başka tuhaf şekil.

Ada içinde bir göl, onun içinde de bir ada:

Kanada’da bulunan Victoria Adası'nda bir göl var ve o gölün içinde de bir ada var. Tam olarak nasıl ortaya çıktığı bilinmeyen bu durum, ender de olsa doğada karşılaşılan manzaralardan

Tuhaf askeri üs

Amerika Birleşik Devletleri’nin Nevada Çölü’nde bulunan bu garip sembolün ya eskiden hükümet görevlileri tarafından gizli bir amaçla yapıldığı ya da meraklı kişilerin uzaylılara bir işaret yollama çabası olduğu düşünülüyor.

Maymun yüzü:

Tam olarak benzemese de, maymun yüzünü andıran bir görüntü. Komplo teorisyenleri buradaki çizgilerin dünya savaşlarından kalma siperler olduğunu söylerken, çoğu kişi sadece rastgele ortaya çıkmış doğal çizgilerin oluşturduğu göz yanılsaması olduğunu söylüyor.

Atacama Devi:

Bu görüntü adını üzerinde bulunduğu Atacama Çölü’nden alıyor. Yüzlerce yıl önce yapılmış olan antik şeklin astronomik bir takvim olduğu ve üzerindeki çizgilerin de ürün dönemi, mevsim gibi tarihleri işaret ettiği düşünülüyor.

Otoparktaki başka bir savaş uçağı:

Yer: Fransa

Koordinatlar: 48.825183, 2.1985795

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Gerçek bir görüntü olsa da, ortaya nasıl böyle bir tablo çıktığını kimse tam olarak açıklayabilmiş değil.

Irak'taki batık gemi:

Yer: Irak / Basra Körfezi

Koordinatlar: 30.541634, 47.825445

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Artık emekliye ayrılarak, Basra Körfezi’ne demirlenmiş olan bu gemi, görülüyor ki deniz canlılarının kullanımına bırakmış kendini. Geminin batmasının bölgedeki gerilimlerle de ilişkisi yok.

Petrol sahaları:

Arjantin’in Rio Negro bölgesinin çölünde açılmış olan petrol kuyuları ve bu kuyular arasında ulaşım sağlama amacıyla yapılmış yollar. Uydu görüntülerinde bu kadar ilginç görüneceğini kimse düşünmemiştir.

Mattel Logosu:

Yer: ABD / California

Koordinatlar: 33.921277, -118.391674

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Ünlü oyuncak firmalarından olan Mattel fabrikasının bahçesinde bulunan dev Mattel logosu. Firma pek çok şirket gibi bulunduğu yeri uzaydan belli etmek istemiş anlaşılan. Ne kadar işe yaradığı da tartışma konusu.

Uluru Ayers Kayası:

Avustralya’nın çöl bölgesinde, hiçliğin ortasında bulunuyor Uluru Ayers kayası. Yaklaşık 348 metre uzunluğa sahip olan kaya, kumtaşından oluşuyor. Kumtaşı, bilindiği üzere kolayca dağılan ve aşınan bir yapıya sahip. Yani bu dağı ilerleyen yıllarda başka şekillerde görebiliriz.

Dev Harita:

Çin’in Yinchuan bölgesinde, bir askeri tesisin yanında görüntülenen şeklin zor da olsa bir harita olduğu anlaşıldı. Garip olan ise bu şeklin Hindistan ve Çin arasında tartışmalı olan bölgeye ait, ölçekli bir harita olması.

UTA Flight 772 Anıtı:

Sahara Çölü’nün ıssızlığında etkileyici bir anıt. 1989 yılında bir Fransız havayolu şirketine ait UTA Fligt 772 numaralı uçak düşmüş ve içindeki 170 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybedenler anısına toprağa işlenmiş olan anıt, Google Earth üzerinden görülen en etkileyici görüntülerden bir tanesi.

Kalp şeklindeki araziler:

Buradaki kalp şekillerinin tam olarak nasıl oluştukları bilinmiyor. Arazide bulunan kayaçların hava ve su ile girdiği etkileşim sonucu böyle farklı renkler ve şekiller aldığı düşünülüyor.

Barringer Meteor Krateri:

Dünyadaki en büyük göktaşı krateridir. İlk kez 1891 yılında keşfedilmiş olan kraterin 24 bin yaşında olduğu tahmin ediliyor. Derinliği 180 metreye bulan bu çukurun ne olduğuna uzun yıllar karar verilememiş ancak 1960 yılında göktaşı çarpması sonucu oluştuğu kararına varılmıştır.

“Aşağı Gel ve Oyna”:

Amerika Birleşik Devletleri’nin Memphis bölgesinde bir binanın çatısında bulunan yazının sahipleri ya uçak pilotlarıyla ya da uzaylılarla oynamaya gerçekten can atıyorlar.

Su Aygırı havuzu:

Dünyanın en büyük otçullarından olan su aygırları hayatlarının bir bölümünü suyun içinde geçirirler. Tüm sürü bir anda suya girmek istediğinde ise böyle ilginç bir görüntü çıkıyor ortaya.

Güneş Panelleri:

Doğal enerji kaynaklarından bir olan güneşi en etkili şekilde kullanmak için bir çiçek şeklinde dizilmiş güneş panelleri, keyifli bir görüntü oluşturmuş.

Çekici Çöl Dudakları:

Sudan’ın çöl bölgesinde yakalanan görüntünün nedeni tam olarak bilinmese de, ağaçlar ve renkli kayaçların bir araya gelmesiyle oluşan göz bir yanılsaması olduğu düşünülüyor.

Grand Prismatic Gölleri:

Amerika Birleşik Devletleri’nin Yellowstone Ulusal Parkı'nda bulunan dev kaplıca, ülkenin en büyük; dünyanın ise üçüncü en büyük kaplıcası unvanını taşıyor.

Batman Sembolü:

Bir Batman hayranı tarafından sabırla çizilmiş olan sembol, uzaylılara ya da Batman sevmeyenlere gönderilmiş bir mesaj gibi görünüyor.

Dünyamızın zaten ilginçliklerle dolu, tuhaf bir yer olduğunu biliyorduk ama yine de Google Earth ve Google Haritalar üzerinden gördüğümüz bu enteresan şeyler herkesi son derece şaşırtmıştır. Listelediğimiz 45 tuhaf yerin koordinatları üzerinden bu yerleri inceleyebilir, belki de çok daha tuhaf, yeni görüntüleri siz bulabilirsiniz.