Apple, Eski Cihazları İçin iOS 12.4.2 Güncellemes Yayınlıyor

Apple, iOS 13 güncellemesini yakın bir zamanda yayınladı. Bu güncellemeyi alabilecek cihazların sayısı sınırlıyken Apple, güncellemeyi alamayacak cihazları da unutmayarak farklı bir güncelleme yayınladı.

Yazılım güncellemeleri söz konusu olduğunda Apple, cihazlarını mümkün olduğunca güncel tutmak için oldukça iyi bir iş çıkarıyor. Bu da bazen 4-5 yaş arası cihazların hâlâ büyük güncellemeler almaya devam edeceği anlamına geliyor. Apple'ın iOS 12.4.2 şeklinde bir güncelleme yayınlaması da bu düşünceyi daha da güçlendirmiş oldu.

iOS 13 henüz yeni çıkmış hatta cihazlara yayınlanmıştı. Buna rağmen Apple, uyumsuz olması nedeniyle en son sürüme güncellenemeyen cihazları unutmadı. iOS 12.4.2, iOS 13'te bulunan değişiklik ve iyileştirmeleri tam olarak getirmeyecek olsa da, bazı hataları gidermek ve muhtemelen daha fazla güvenlik sağlamak için iyi olacak gibi görünüyor.

İşte iOS 12.4.2 güncellemesini alacak cihazlar:

iOS 12.4.2 güncellemesi için uygun olan cihazlar arasında iPad Air, iPad Mini 2, iPad Mini 3, iPhone 5s, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus bulunuyor. Dolayısıyla, bu cihazlardan herhangi birine sahipseniz güvenli olması ve cihazınızı güvenlik özellikleri ve hata düzeltmeleriyle güncel tutması için en son sürüme güncellemeniz iyi bir fikir olabilir.

Bunun gelecekte Apple için yaygın bir uygulama haline gelip gelmeyeceğinden emin değiliz ancak bu durum oldukça umut verici bir başlangıç ​​gibi görünüyor. Siz de düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.