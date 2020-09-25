Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, Facebook'un çevrimiçi etkinliklerinden yıl sonuna kadar %30 komisyon almamayı kabul etti. İki şirket arasındaki gerginlik, geçtiğimiz ay Facebook'un biletlere eklediği Apple'ın satın alımlardan komisyon aldığını gösteren bir afişle başlamıştı.

Epic Games ile App Store komisyonları nedeniyle büyük bir savaşa giren Apple, son olarak geçtiğimiz ay benzer bir konu nedeniyle sosyal medya devi Facebook ile anlaşmazlığa düşmüştü. Apple'ın %30 oranındaki App Store komisyonuna protesto eden gruba dahil olan Facebook, 'Ücretli Çevrimiçi Etkinlikler' özelliğine Apple'ın her satın alma işleminden %30 komisyon aldığını söyleyen bir afiş eklemişti.

Sosyal medya devinin üzerindeki baskıyı artırmasıyla birlikte Apple, alışılmadık bir hareketle Facebook uygulaması üzerinden ücretli çevrimiçi etkinlikler için yapılan satın alımlarda 3 ay süreyle %30 App Store komisyonu almamayı kabul etti. Daha önceleri hem Facebook hem de Google, Facebook Pay ve Play Store aracılığıyla alınan komisyondan feragat etmişti.

Facebook, iğneleyici tavrına devam ediyor:

Hatırlayacağınız gibi bu yaz Facebook, işletmelerin ve içerik oluşturucuların platformdaki çevrimiçi etkinlikler için ücret almasına olanak tanıyan yeni bir özelliği duyurmuştu. Facebook, bu etkinliklerden en azından gelecek yıla kadar komisyon almayacağını duyursa da Apple'ı %30 komisyondan feragat etmeye ikna edememişti. Bugün, Apple anlaşmaya yanaşmış olsa da Facebook cephesinden yapılan iğneleyici açıklamalar iki şirket arasındaki gerginliğin sürdüğünü gösteriyor.

Bu noktada yapılan anlaşmanın ardından konuşan ve detayları aktaran Facebook sözcüsü Joe Osborne, "Apple, üç aylık kısa bir süre vermeyi kabul etti ve bunun ardından zor durumdaki işletmeler, yine Apple'a %30 App Store komisyonunun tamamını ödemek zorunda kalacak" ifadelerini kullanarak el altından Apple'ı hedef gösteren açıklamalara imza attı. Facebook ise Ağustos 2021'e kadar Facebook Pay aracılığıyla ücretli çevrimiçi etkinliklerden komisyon almayacağının sözünü vermişti.

Apple'ın iş uygulamaları ve komisyon politikasına karşı koyanların sayısı her geçen gün artıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz gün Epic Games, Spotify ve Deezer gibi birkaç şirket, Apple ve Google'ın uygulama mağazası kurallarını değiştirmeleri için baskı yapmak adına 'Coalition for App Fairness' adlı bir organizasyon kurduklarını duyurmuştu.