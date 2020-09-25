Turkcell, bireysel fiber müşterileri için Wi-Fi 6 hizmetini kullanıma sundu. Şu an için sadece altyapı desteğinin olduğu yerlerde kullanılabilen hizmet, kullanıcıların yüzünü güldürecek türden. Çünkü Wi-Fi 6 teknolojisi, mevcut teknolojilere kıyasla çok daha iyi bir performans sunuyor.

Türkiye'nin en popüler telekomünikasyon şirketlerinden Turkcell, Wi-Fi 6 teknolojisini bireysel müşterilerine sunmaya başladı. Şu an için sadece belirli lokasyonlardaki fiber müşterilerinin kullanabildikleri hizmet, tüketicilere önemli avantajlar sunuyor. Turkcell, yeni hizmetlerinin müşterilerin internet deneyimini ciddi anlamda ileri taşıyacağını söylüyor. Peki Turkcell'in sunmaya başladığı Wi-Fi 6 hizmeti tüketicilere neler sunuyor?

Wi-Fi teknolojilerinin en büyük problemlerinden bir tanesi, erişimin her yerde aynı kalitede sağlanamıyor oluşu. Wi-Fi üzerindeki internet erişimi, modemin bulunduğu odada daha iyi iken diğer odalara gidildiğinde hız düşüyor, kalite azalıyor. İşte Turkcell'in Wi-Fi 6 hizmetini evlere sunmaya başlaması, bu problemin ortadan kalkmasını sağlıyor. Tüketiciler, evlerinin her yerinde aynı kalitede internet erişimi sağlayabiliyorlar.

Wi-Fi 6 teknolojisinin çözdüğü önemli sorunlardan bir tanesi de binaların altyapıları. Tüketiciler, binalarının altyapıları nedeniyle zaman zaman internet hızlarında düşmeler yaşayabiliyorlardı. Turkcell'in sunmaya başladığı Wi-Fi 6 teknolojisi bu sorunun da önüne geçilmesini sağlıyor. Ayrıca yeni nesil servisler de Wi-Fi 6 teknolojisi ile rahatlıkla kullanılabiliyor.

Özellikle de oyunseverler, kaliteli ve stabil internet erişimine ihtiyaç duyuyorlar. İşte Wi-Fi 6 teknolojisinin en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Düşük gecikme süresi vadeden teknoloji, bu sayede internet hızının çok önemli olduğu oyunlarda avantajlar sağlıyor. Oyuncular en azından ping sorunu ile karşılaşmıyorlar.

Turkcell'in yeni hizmetiyle ilgili açıklamalar, şirketin Genel Müdürü Murat Erkan tarafından yapıldı. Erkan'ın Wi-Fi 6 ile ilgili açıklamaları şu şekilde oldu:

"Türkiye'nin Turkcell'i olarak birinci önceliğimiz müşterilerimizi en yeni ve en kaliteli hizmetle buluşturmak. Bu amaçla bugüne kadar gerek mobilde gerekse sabit internette birçok ilke imza attık. Bu sayede yeni nesil teknolojileri müşterilerimizin kullanımına sunduk. Özellikle pandemi döneminde müşterilerimizin, evlerinde hızlı ve kaliteli Wi-Fi hizmetine olan ihtiyacı bir kat daha arttı.

Bu nedenle sabit internette yeni bir dönemi başlatacak, bizim de üzerinde çalıştığımız yeni nesil teknoloji Wi-Fi 6'nın laboratuvar testlerini hızlı ve başarılı bir şekilde tamamlayıp müşterilerimizin kullanımına hazır hale getirdik. Türkiye'de yine ilk kez Turkcell müşterilerinin kullanabileceği Wi-Fi 6 teknolojisiyle müşterilerimiz evlerinin her noktasında aynı performansla fiber internetlerini kullanabilecek. Bundan böyle de ülkemize yeni nesil teknolojileri kazandırmak ve müşterilerimize en iyiyi sunmak için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz."

Geçtiğimiz yıl duyurulan Wi-Fi 6 teknolojisiyle ilgili daha geniş çaplı bilgiye şuradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.