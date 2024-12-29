Apple'ın birçok farklı mecra ve Apple TV+ üzerinden yayına sürdüğü yeni reklam kampanyasına göre haftaya önemli bir duyuru yapılacak.

2025 yılına artık sayılı günler kaldı ve teknoloji devi Apple, yılın ilk hafta sonu olacak olan 4 ve 5 Ocak tarihlerinde gizemli bir duyuru gerçekleştirmeyi planlıyor.

Apple, “Kendiniz görün” sloganıyla dikkat çeken yeni bir reklam kampanyası başlatmış durumda. Kampanya, Apple TV+ programlarından sahneler içeriyor ancak duyurunun içeriği hâlâ belirsiz.

Apple TV+ bir süreliğine ücretsiz olabilir

Reklamın hızla yayılması hâliyle söylentileri ve tahminleri de beraberinde getirdi. Şirketin ürünlerine yönelik bir duyuru olacağı düşünülmese de kullanıcılar Apple’ın yeni yılın ilk hafta sonunda Apple TV+ içeriklerini ücretsiz erişime açacağını düşünüyor.

Daha önce 2020’de benzer bir uygulama yapan şirket, bu stratejiyi yeniden hayata geçirerek Apple TV+ için yeni kullanıcılar kazanmaya çalışabilir.

Apple TV+'a her ne kadar ülkemizden resmî olarak doğrudan erişim imkânı bulunmasa da erişmenin birkaç farklı yolu mevcut. Gelecek hafta Apple'ın merakla beklenen duyurusu gerçekleştiğinde detayları sizlere aktarıyor olacağız.