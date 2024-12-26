Apple Watch Series 10 reklam filmi yayımlandı. Yeni nesil akıllı saat ile sağlıklı yaşam hedeflerine ulaşmak mümkün olacak.

Apple, Apple Watch Series 10 için yeni bir reklam filmi yayımladı. Yayımlanan videoda Apple, Apple Watch kullanıcılarının fitness hedeflerine ulaşabilmeleri için motive edebilecek çeşitli özelliklerini vurguladı.

Apple, fitness hedeflerine odaklanmak isteyen kullanıcılar için yeni bir video paylaştı. Özellikle yılbaşı dönemiyle birlikte, fitness amaçlarını sürdürebilmek isteyenlere Apple Watch’un bu süreçte ideal bir "yardımcı" olacağı vurgulandı.

Fitness hedeflerine yardımcı olacak

Apple Watch, 2024 yılına başlarken kullanıcılarına fitness hedeflerine ulaşmalarında yardımcı olacak çeşitli özellikler sunuyor. Aktivite uygulaması, kullanıcıların hedeflerine odaklanmalarını sağlamak için bildirimler ve koçluk özellikleri sunuyor. Bu yeni özellikler, yıl boyunca aktif kalmalarını sağlayarak fitness hedeflerine ulaşmaları amacıyla teşvik ediyor.

Apple, aynı zamanda yılbaşı dönemi için özel bir yeni yıl challenge’ı düzenliyor. Yeni yıl challenge'ı ile, kullanıcılar ocak ayında dijital bir ödül kazanma fırsatı yakalayacak. Bu ödül, kullanıcıları motive etmek ve hedeflerine ulaşmalarını teşvik etmek için tasarlanmış.

İşte reklam filmi: