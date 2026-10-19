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Apple, iOS 27 ile CarPlay’e Yeni Özellikler Getiriyor: İşte Bu Özellikleri Kullanabilecek Telefonlar!

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iOS 27 ile CarPlay'e video ve akıllı asistan desteği geliyor. Peki yeni özellikler hangi telefonlarda kullanılabilecek?

Apple, iOS 27 ile CarPlay’e Yeni Özellikler Getiriyor: İşte Bu Özellikleri Kullanabilecek Telefonlar!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple’ın merakla beklenen iOS 27 güncellemesi sadece iPhone deneyimini zenginleştirmekle kalmıyor, araç içi multimedya sistemi CarPlay’e getirdiği kapsamlı yeniliklerle sürüşü çok daha keyifli ve işlevsel hale getiriyor.

Güncelleme devasa bir arayüz devrimi yaratmasa da günlük yolculukları doğrudan kolaylaştıran pratik özellikler sunuyor ancak bu yeni yeteneklerden tam anlamıyla yararlanabilmek, elinizdeki iPhone modelinin donanım gücüne ve bulunduğunuz bölgeye bağlı.

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Apple, iOS 27 ile CarPlay’e Yeni Özellikler Getiriyor: İşte Bu Özellikleri Kullanabilecek Telefonlar!
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iOS 27 ile CarPlay'e eklenen yeni yetenekler

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iOS 27'nin CarPlay tarafındaki en büyük sürprizi video uygulamalarına getirilen doğrudan destek oldu. Daha önce yalnızca Apple Music ve Spotify gibi ses platformlarıyla sınırlı kalan eğlence seçenekleri, artık araç park hâlindeyken multimedya ekranı üzerinden video izlemeye izin veriyor. Güvenlik gereği araç hareket ettiği anda görüntü otomatik olarak kesilip sadece ses moduna geçiyor; durduğunuzda ise oynatma kaldığı yerden devam ediyor. Bununla birlikte Netflix ve YouTube gibi uygulamaların araçta çalışabilmesi için otomobil üreticilerinin bu desteği entegre etmesi gerekiyor.

Ses ve navigasyon tarafında da dikkat çekici iyileştirmeler bulunuyor:

  • Yenilenen Mini Oynatıcı: "Şu An Çalınan" ekranına nihayet albüm kapağı, pratik kontroller ve uzun zamandır beklenen bir oynatma ilerleme çubuğu eklendi. Artık telefona uzanmadan ekranı kaydırarak şarkı ya da podcast'leri ileri-geri sarmak mümkün.
  • Daha Güvenilir Bağlantı ve GPS: Apple, kablosuz CarPlay bağlantısının çok daha kararlı hâle geldiğini ve GPS konum doğruluğunun belirgin şekilde artırıldığını belirtiyor.
  • Akıllı Rota ve Şarj Paylaşımı: Navigasyon uygulamaları rota verilerini doğrudan aracınızla paylaşabiliyor. Sistem, elektrikli araçlar için şarj duraklarını hesaba katarak Apple Maps ve Google Maps varış sürelerini optimize ediyor.

Yeni özellikleri hangi iPhone modelleri kullanabilecek?

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CarPlay tüm işlem gücünü doğrudan bağlı olduğu iPhone'dan aldığı için, iOS 27'deki özelliklerin tümü her cihaza sunulmuyor.

  • Siri AI Desteği (iPhone 15 Pro, iPhone 16 ve Sonrası): Yenilenen yapay zekâlı sanal asistan Siri AI; e-postalarınız, mesajlarınız ve takviminiz gibi kişisel bağlamları inceleyerek araç içinde akıllı önerilerde bulunabiliyor veya doğal dille karmaşık navigasyon komutlarını yerine getirebiliyor. Bu gelişmiş asistanı araç ekranında çalıştırabilmek için en az iPhone 15 Pro veya iPhone 16 ve üzeri bir modele sahip olmak gerekiyor.
  • Temel CarPlay Özellikleri (iPhone 11 ve Sonrası): iOS 27 güncellemesi genel olarak iPhone 11 ve daha yeni modellere yüklenebiliyor. Örneğin bir iPhone 14 kullanıcısı; yenilenen mini oynatıcıyı, ilerleme çubuğunu ve yeni duvar kağıtlarını kullanabilirken, donanım yetersizliği nedeniyle Siri AI özelliklerinden faydalanamıyor.
  • Eski Modeller: iPhone 11 öncesi cihazlar iOS 27'yi alamadığı için CarPlay'i yalnızca mevcut eski özellikleriyle kullanmaya devam edebiliyor.

Ayrıca yerel regülasyonlar sebebiyle Siri AI'ın Avrupa Birliği sınırları içinde henüz kullanıma sunulmadığını unutmamak gerekiyor, dolayısıyla Avrupa'daki uyumlu cihaz sahipleri diğer CarPlay özelliklerine erişebilse de yeni nesil asistan deneyiminden mahrum kalıyor.

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