YouTube, yıllardır gördüğümüz klasik kırmızı oynatma butonuna seçenek sunan yeni bir kişiselleştirme özelliğini kullanıma açmaya başladı. Android ve iOS'ta etkinleşen bu yenilik yalnızca YouTube Premium abonelerine özel.

YouTube, kullanıcıların ana ekranını dilediği gibi şekillendirebilmesi için uygulama simgesi değiştirme özelliğini devreye aldı. Telefonlarda standart olarak duran kırmızı-beyaz oynatma butonu, artık yerini başka tasarımlara bırakabiliyor.

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Aktif Premium aboneliği olanlar özelliği hem Android hem iOS'ta kullanabiliyor. İlk kullanıcılara ulaşmaya başlamasıyla birlikte seçilebilecek ilk alternatif tasarımlar da ortaya çıktı.

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Şimdilik üç tasarım var

Özelliğe erken erişenlerin paylaştığı ekran görüntülerine göre şu an seçilebilecek üç alternatif simge bulunuyor.

Gümüş renkli, YouTube Oynatma butonunu andıran parlak ve metalik tasarım

renkli, YouTube Oynatma butonunu andıran parlak ve metalik tasarım Kırmızı boya fırçası darbeleriyle çizilmiş gibi duran sanatsal tasarım

boya fırçası darbeleriyle çizilmiş gibi duran sanatsal tasarım Gradyan renk geçişli, pikselli efekte sahip modern tasarım

Nostaljik simgeler de yolda olabilir

YouTube'un test sürecinde toplam yedi tasarım üzerinde çalıştığı, daha önce beta sürümlerinde ortaya çıkmıştı. Dağıtımda henüz yer almayan dört seçenek arasında nostalji meraklılarının dikkatini çekecek ayrıntılar var.

Bunların arasında YouTube'un orijinal logosu ve ilk iPhone'lardaki meşhur eski televizyon ikonu bulunuyor. Platformun bu retro seçenekleri ilerleyen güncellemelerle kullanıma sunabileceği düşünülüyor.

Simge nasıl değiştirilir?

Aktif bir Premium aboneliğiniz varsa özelliğin hesabınıza tanımlanıp tanımlanmadığını kolayca denetleyebilirsiniz. Uygulama içinde Ayarlar > Genel > Premium uygulama simgesi adımlarını izlemeniz yeterli.

Seçeneği henüz göremiyorsanız bunun sebebi, dağıtımın kademeli yapılması. Özelliğin hesabınıza ulaşması biraz zaman alabilir.