WhatsApp, yurt dışı seyahatlerinde fiziksel hat değiştirme zahmetini ortadan kaldıran uygulama içi eSIM ve veri paketi özelliğini test ediyor.

WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla platform genelinde yeni özellikler test etmeye devam ediyor.

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Kısa süre önce mesaj zamanlama özelliğini kullanıma sunan şirket, şimdi de sık sık yurt dışına seyahat eden ve yerel SIM kart veya internet bağlantısı konusunda zorluk yaşayan kullanıcıların doğrudan uygulama üzerinden eSIM kurulumu yapmasına ve veri paketi satın almasına olanak tanıyacak bir yenilik üzerinde çalışıyor.

Veri paketleri ve eSIM kurulumu nasıl işleyecek?

WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre uygulama içindeki veri paketleri 1Global altyapısıyla desteklenecek ve eSIM desteğine sahip tüm Android ile iOS akıllı telefonlarda çalışabilecek. Henüz geliştirme aşamasında olan ve beta sürümlerinde aktif edilmeyen bu işlev, Android 2.26.47.4 sürümünde tespit edildi. Kullanıcıları telekomünikasyon şirketlerinin mağazalarına gitme veya web sitelerinden paket arama zahmetinden kurtaracak özellik, yurt dışı yolculuklarında kesintisiz bağlantı sunmayı hedefliyor.

Uygulama üzerinden kullanıcılara sabit ve sınırsız olmak üzere iki farklı veri paketi seçeneği sunulması bekleniyor. Kullanıcılar gitmek istedikleri ülkeyi doğrudan arayabilecek veya "Popüler", "Ülkeler", "Bölgesel" ve "Küresel" filtrelerini kullanarak seyahat edecekleri bölgeyi seçebilecek. Seçim işleminin ardından WhatsApp, eSIM profilini cihaza otomatik olarak yükleyebilecek.

eSIM kurulumu tamamlandıktan sonra telefon ilgili ülkedeki bir ağa bağlandığında veri planı otomatik olarak etkinleşecek ve kullanıcıya bildirim gönderilecek. Yeni sistem, eSIM'i ikincil hat olarak tanımlayacağı için kullanıcıların mevcut ana SIM kartlarını cihazdan çıkarmalarına gerek kalmayacak. Ayrıca bu yeni hat üzerinden WhatsApp kullanmak isteyenler, ayarlar menüsündeki çoklu hesap özelliğinden yararlanarak ikinci hesaplarını kolayca ekleyebilecek. Uygulama ayarları altında yer alması beklenen bu bölüm üzerinden kullanıcılar, satın aldıkları "Seyahat eSIM" paketinin süresi dolmak üzereyken veya internet kotaları azaldığında uyarı bildirimleri alacak. Mevcut paketi biten kullanıcılar, eSIM satın alma işlemini gerçekleştirdikleri aynı ekran üzerinden vakit kaybetmeden yeni bir veri paketi daha alabilecek.