WhatsApp, kullanıcıların metin, fotoğraf ve videoları 14 gün sonrasına kadar otomatik göndermesini sağlayan zamanlanmış mesaj özelliğini herkese açıyor.

WhatsApp, kullanıcıların hazırladıkları mesajları belirledikleri tarih ve saatte otomatik olarak iletmelerini sağlayan zamanlanmış mesaj özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

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Küresel ölçekte önümüzdeki haftalarda aktif edilecek olan yeni güncelleme, hem bireysel sohbetlerde hem de grup konuşmalarında iletişimi daha planlı hale getiriyor.

Zamanlanmış mesajlar nasıl çalışıyor?

Kullanıcılar, mesaj gönderme düğmesine uzun basarak açılan menü üzerinden gönderim tarihini ve saatini kolayca seçebilecek. Metinlerin yanı sıra fotoğraf ve video gönderimini de destekleyen bu sistemde mesajlar, en erken 10 dakika ile en geç 14 gün sonrası için planlanabilecek. Henüz iletilmemiş içerikler kullanıcılar tarafından görüntülenebilecek ve ihtiyaç halinde silinebilecek. Ayrıca planlanan mesajlar alıcı ekranında standart bir mesaj gibi görüneceği için karşı taraf içeriğin önceden zamanlandığını fark etmeyecek.

Platformun mevcut gizlilik standartlarına uygun olarak geliştirilen zamanlanmış mesajlar da uçtan uca şifreleme ile korunacak ve içerikler yalnızca sohbetin taraflarınca okunabilecek. Şirket farklı saat dilimindeki yakınlara tam gece yarısında doğum günü kutlaması yapmak ya da önemli bir sınav ve iş görüşmesi öncesinde başarı dilemek gibi senaryolarda bu özelliğin pratik bir çözüm sunacağını söylüyor.