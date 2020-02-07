Apple, Fransa'da 25 Milyon Euro Para Cezasına Çarptırıldı

ABD’li teknoloji devi Apple, eski iPhone modellerini yazılım güncellemeleri ile bilerek yavaşlattığı gerekçesiyle Fransa’da 25 milyon avro (yaklaşık 164 milyon TL) para cezasına çarptırdı. Şirket, 2017 yılında konuyla ilgili bir itirafta bulunup kampanya başlatmıştı.

Dünyanın en değerli teknoloji şirketi olan Apple, 2017 yılında yaptığı açıklamada, eski iPhone'ları bilerek yavaşlattığını itiraf etmişti. iPhone sahiplerini, iOS 10.2.1 ve 11.2 güncellemelerinin cihazlarını (iPhone 6, 6S, SE ve 7) yavaşlatabileceğine dair bilgilendirmeyen Cupertinolu şirket, skandalın ortaya çıkmasından sonra onlarca dava ile karşı karşıya kalmıştı.

Apple’a dava açan ilk kuruluşlardan biri olan Fransız tüketici örgütü HOP, mahkemeden beklediği haberi nihayet aldı. Apple, yaklaşık üç yıldır devam eden dava sonucunda 25 milyon avro (yaklaşık 164 milyon TL) para cezasına çarptırıldı.

Kararı memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen HOP’un kurucularından Laetitia Vasseur, “Bu, hem tüketiciler hem de çevre adına, ‘çöpe gitmeye hazır’ rezil uygulamalara karşı kazanılmış tarihi bir zafer” ifadelerini kullandı. Apple tarafından yapılan açıklamada ise sorunun DGCCRF (Rekabet, Tüketici İlişkileri ve Dolandırıcılığı Önleme Genel Müdürlüğü) ile uzlaşılarak çözülmesinden duyulan memnuniyet ifade edildi.

Amaçlarının her zaman müşteriler tarafından takdir edilen güvenli ürünler yaratmak olduğunu söyleyen Cupertinolu şirket, mümkün olduğunca uzun süre dayanan iPhone’lar üretmeye çalıştıklarını ifade etti. 2017 yılında Apple’a, eski iPhone modellerini kasten yavaşlattığı için, ABD'nin farklı federal mahkemelerinde toplam sekiz ayrı dava açılmıştı.