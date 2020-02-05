iPhone 11 Pro ile İlgili Kafa Karıştıran Çalışma

Penumbra Brands isimli bir şirket, iPhone 11 Pro'nun açıklanandan çok daha fazla radyasyon yaydığını iddia etti. Konuyla ilgili bir test yapan şirket, bu testi özel bir laboratuvarda gerçekleştirdiğini ve iPhone 11 Pro'nun yasal limitin iki katı kadar radyasyon yaydığını söyledi.

Akıllı telefonlar, uzunca bir süredir hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Kullanıcılar, günlerinin önemsenecek kadar uzun bir bölümünü akıllı telefonlarıyla geçiriyorlar. Akıllı telefonlar, tüketicilerin hayatlarını fazlasıyla kolaylaştırıyor olsalar da sürekli olarak görünmez radyasyon yayıyorlar.

Akıllı telefonların yaydığı radyasyonun değeri, piyasaya sürülmeden önce yetkili kuruluşlar tarafından test ediliyor. Yasal sınırın altında radyasyona sahip olan cihazlar, gerekli sertifikaları alabilirken, sınırın üzerinde kalan cihazlar resmi sertifikaları alamıyor. Şimdi sizlere, iPhone 11 Pro üzerinde gerçekleştirilen bir radyasyon testi ve sonuçlarından bahsedeceğiz.

iPhone 11 Pro'nun son bağımsız radyasyon testi, "Penumbra Brands" isimli bir şirket aracılığıyla gerçekleştirilmiş durumda. Özel bir RF pozlama laboratuvarında gerçekleştirilen testlerde iPhone 11 Pro, bir mankenin 5 mm uzağına yerleştirilmiş. Bu uzaklığı telefonunuzu cebinize koymanız gibi düşünebilirsiniz. Yapılan testlerin ortaya koyduğu sonuçlar ise gerçekten düşündürücü. Çünkü Penumbra Brands'e göre iPhone 11 Pro, yasal limitten iki kat fazla radyasyon yayıyor.

iPhone 11 Pro'nun radyasyon testi sonuçları

Not: Yukarıdaki grafikte kırmızı renkli ve 4'e yaklaşan bar, iPhone 11 Pro'nun radyasyon değerini ortaya koyuyor. Sarı renkli bölümler ise Penumbra Brands tarafından "alara" olarak isimlendirilen bir teknolojiyle geliştirilen kılıflar kullanıldığında iPhone 11 Pro'nun yaydığı radyasyon değerlerini ortaya koyuyor. Bu konuya haberimizin devamında yeniden değineceğiz.

Penumbra Brands tarafından yapılan açıklamalara göre tüketiciler, iPhone 11 Pro kullanırken endişelenmeliler. Ancak bu noktada, sizlere değinmemiz gereken bir husus var. Penumbra Brands, aynı zamanda akıllı telefonlar için özel kılıflar üretiyor. Bu özel kılıflar, şirketin iddialarına göre çevreye yayılan radyasyon miktarını azaltıyor. Söz konusu araştırmaya bu açıdan baktığımızda, Penumbra Brands'in sonuçları tartışılmaya başlanıyor.

Şimdi sizlerden, bir şirket düşünmenizi isteyeceğiz. Bu şirket, iPhone 11 Pro gibi popüler bir akıllı telefon modelinin olması gerekenden neredeyse 2 kat fazla radyasyon yaydığını açıklıyor. Buraya kadar her şey normal. Ancak aynı şirket, bu yüksek radyasyondan kendileri tarafından üretilen akıllı telefon kılıflarını kullandığınız takdirde korunabileceğinizi söylüyor.

Direkt olarak Penumbra Brands tarafından yapılan testin sahte ve tüketicileri kandırmak için yapılmış olduğunu söylemek doğru olmaz. Çünkü gerçekten de iPhone 11 Pro'nun yasal limit üzerinde radyasyon yayma ihtimali var. Şöyle ki; Apple, yetkili kurumlara gönderdiği iPhone 11 Pro'yu özel olarak düşük radyasyonlu üretmiş olabilir. Yani şirketin piyasaya sürdüğü diğer cihazlar, yüksek radyasyon değerine sahip olabilir. Peki Apple böyle bir riski gerçekten alabilir mi?

Geçtiğimiz yıllarda Chicago Tribune isimli bir şirket, iPhone 7 için benzer bir iddiada bulunmuştu. Şirkete göre söz konusu telefon, yasal limitin çok daha fazla üzerinde radyasyon yayıyordu. ABD'nin gündemine oturan bu konu, o dönemlerde ABD'nin radyasyon testi yapan Federal İletişim Kurulu (FCC) tarafından da dikkate alınmış, Apple'dan test etmek için iPhone 7 istemişti. FCC tarafından yapılan yeni testler, Chicago Tribune'ün sonuçlarını yalanlamıştı.