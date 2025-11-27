Apple’ın kuruluş belgesi açık artırmayla satılacak

Apple’ın 1976’daki kuruluş belgeleri müzayedeye çıkıyor. Steve Jobs, Wozniak ve Wayne’in imzasını taşıyan belgeye 4 milyon dolara kadar teklif bekleniyor.

Teknoloji tarihinin en simgesel şirketlerinden Apple’ın 1976’daki kuruluş belgeleri açık artırmayla satılacak. Belgede Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ron Wayne’in imzaları yer alıyor.

23 Ocak 2026’da Christie's’in “We the People: America at 250” müzayedesinde satışa çıkacak belgelerin 2 ila 4 milyon dolar arasında alıcı bulması bekleniyor.

Sözleşme üç sayfadan oluşuyor. Hisse dağılımı Jobs ve Wozniak için %45, Ron Wayne içinse %10 olarak kayda geçmiş. Ancak Wayne yalnızca 12 gün sonra şirketten ayrılmıştı.

Apple koleksiyon ürünleri daha önce de yüksek fiyatlara satılmıştı. Bu belge, sadece maddi değil, tarihi ve kültürel anlamda da büyük bir mirası temsil ediyor.