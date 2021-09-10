Apple geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü M1 çipleri ile bilgisayar sektöründe oldukça etkili bir hamle yaptı. Yaptığı hamle ile Intel ile olan işbirliğini sonlandıran Apple, yeni işlemcisini tanıtmaya hazırlanıyor.

Apple, başarılı M1 işlemcisinden sonra bu işlemcinin bir üst modelini geliştiriyor. Henüz sadece sınırlı sayıda söylentiye ulaşabildiğimiz işlemci hakkında bazı sızıntılar da bulunuyor. Kesin olarak bilinmese de M2 olarak adlandırılacağı düşünülen işlemcinin yaklaşan MacBook Pro modellerinde görüleceği bekleniyor.

M1 işlemcileri ile Intel işlemcilerinden uzaklaşan Apple, kendi işlemcisi ile daha kompakt bir şekilde çalışıyor. Böyle bir çipin yenilenmiş bir MacBook Pro serisinde ya da potansiyel olarak yeni bir 27 inç iMac’te bulunması an meselesi. İşte şimdiye kadar Apple’ın yeni işlemcisi M2 hakkında bildiklerimiz.

Apple M2 çip özellikleri

Apple’ın geçtiğimiz yıl çıkardığı M1 çipi, 11. Nesil Intel Tiger Lake işlemcilerini yenebilecek performansı ile bilgisayar dünyasını derinden etkiledi. M2 çipinin ise bundan çok daha fazlasını yapacağı söyleniyor. Sızıntılara göre M2, M1’in kullandığı 5 nm işlem yerine 4 nanometrelik bir üretim düğümü üzerine inşa edilecek şekilde tasarlanıyor. Bu nedenle yeni işlemciden silikon dilimindeki transistörlerdeki artış sayesinde daha fazla performans ve daha iyi verimlilik bekleyebiliriz.

Başka bir sızıntıya göre ise M2, M1’den dört tane daha fazla olan 12 CPU çekirdeği ile yüksek performanslı görevleri yerine getirmek için ayarlanmış sekiz çekirdeği ve daha az zorlu görevler için bir dörtlü verimlilik çekirdeğiyle gelecek.

Bütün bu yeni özellikler ve çipteki yükseltmeler, MacBook’ların oyun performansını iyileştirmenin yanı sıra, zorlu video ve grafik taban iş yüklerini işleme konusunda daha yetenekli hale gelmesini sağlayacak.

Apple M2 çipin kullanılacağı potansiyel ürünler

M1 donanımlı MacBook’lar henüz piyasada yeni sayılırken M2 çipinin her bilgisayara ve tablete gelmesini elbette ki bekleyemeyiz. Bu sebeple M2 çipini ilk göreceğimiz yer çok büyük ihtimalle yeni bir 16 inç MacBook Pro olacak. MacBook Pro modelleri, dizüstü bilgisayarlarından daha fazla performans isteyen kişileri hedef aldığından bu varsayım oldukça güçlü diyebiliriz.

Elbette Apple yeni çipleri ile tek hamlede tüm MacBook serisini yenileyebilir de. Ayrıca Apple, 27 inç iMac’te bir yenilemeye giderse M2’yi kullanacak olması da çok büyük bir ihtimal.

Apple son günlerde yeni tasarımlar, daha fazla bağlantı noktası, Touch Bar’ın kaldırılması ve M2 işlemcileri gibi birçok güncelleme üzerinde çalışıyor. M1 çip kullanan yeni iMac modellerinin piyasaya sürülmesinden sonra M2 çip kullanan daha güçlü bir iMac varyantı da kullanıcılar tarafından bekleniyor.

Apple’dan yeni CPU ve GPU söylentileri

Bloomberg'e göre Apple, hala Intel yongaları çalıştıran en yeni Mac'lerin performansını "önemli ölçüde geride bırakması" beklenen üst düzey Apple silikon yongaları üzerinde çalışıyor. Apple'ın sonraki iki M serisi çip hattının beklenenden daha "hırslı" olduğu da söyleniyor.

Söylentilere göre Apple, 16 adede kadar güç çekirdeği ve dört verimlilik çekirdeği içeren Apple silikon çip tasarımları üzerinde çalışıyor ve üst düzey masaüstü makineler için 32 adede kadar yüksek performanslı çekirdeğe sahip bir varyantı test ediyor.

Apple, CPU geliştirmelerinin yanı sıra Apple Silicon çipleri için 16 ve 32 çekirdekli GPU'lar üzerinde çalışıyor ve 64 ve 128 çekirdeği içerebilecek daha pahalı seçenekler üzerinde testler yapılıyor. Yeni GPU'ların, Apple'ın ileri teknoloji Intel makinelerinde kullandığı mevcut GPU'lardan "birkaç kat daha hızlı" olması bekleniyor.

Bu üst düzey çip tasarımları üzerinde çalışılıyor olsa da, Apple bu çipleri bir miktar küçültebilir, ancak 8 çekirdekli ‌M1‌ çiplerinin inanılmaz performansı göz önüne alındığında, sonuçta ne olursa olsun önemli kazanımlar bekleyebiliriz.

M2'den sonra

Apple, gelecekte tüm Mac ürünlerini M serisi Apple Silicon çiplerine geçirmeyi planlıyor, bu nedenle çip serisinde yenilemeler ve iyileştirmeler görmeye devam edeceğiz. Apple, iPhone'larda kullanılan A serisi yongaları her yıl sürekli olarak yeniliyor ve Apple Silicon yongaları için de aynı düzenli güncellemeleri bekliyoruz.

Apple M2 çip çıkış tarihi

Apple analisti Ming-Chi Kuo yeni dizüstü bilgisayarın "2022 ortalarında" piyasaya sürülebileceğini öne sürerken, Apple M2 işlemcisinin MacBook Air 2022'de piyasaya çıkması bekleniyor.

Önceki sızıntılarda ve varsayımlarda 2021 yılının Temmuz ayında çıkacağı ön görülen işlemcinin çıkış tarihi ertelenmiş gibi gözüküyor. Bazı söylentilere göre M2 çipler, 14 Eylül’de tanıtılacak iPhone 13 ile birlikte ortaya çıkabilir.

Şimdilik Apple’ın kendi işlemcisi olan M2 çipleri ile ilgili bildiklerimiz bu kadar. M2 hakkında yeni haberler geldikçe sizlerle paylaşıyor olacağız.