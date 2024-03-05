Apple, Kanada'da açılan toplu davada 10,5 milyon dolar tazminata mahkûm edildi. Apple, bu toplu davada iPhone'ları bilinçli olarak yavaşlatmakla suçlanmıştı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirket, Kanada'da açılan bir toplu davada 10,5 milyon dolarlık tazminata mahkûm edildi. Apple, bu davada cihazları bilinçli bir şekilde yavaşlatmakla suçlanmıştı.

Apple ile ilgili tartışmalar, ilk kez 2017 yılında patlak verdi. Yapılan incelemelerde, eski model iPhone'ların bilinçli olarak yavaşlatıldığı, tüketicinin yeni modele geçiş yapmak zorunda bırakıldığı anlaşıldı. Hâl böyle olunca Apple, çeşitli ülkelerde, çeşitli davalarla gündeme geldi. İşte Kanada'da açılan toplu dava da onlardan biriydi.

Kullanıcı başına 110 dolara kadar ödeme yapılacak

Edinilen bilgilere göre Apple, toplu dava kapsamında kullanıcı başına 110 dolara kadar ödeme yapacak. Geçmişte; iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus gibi modeller kullanan tüketicileri ilgilendiren davadan para almak isteyen tüketicilerin, kullandıkları iPhone'un seri numarası ile başvuru yapması gerekecek.

Apple, iPhone'ları yavaşlattığı için ilk kez tazminat ödemiyor. Şirket, geçtiğimiz yıl da ABD'de tazminat ödemek zorunda kaldı. O davanın maliyeti, 500 milyon dolar civarındaydı. Hatta bu dava kapsamındaki ödemeler, bu yılın başı itibarıyla yapılmaya başladı. Apple, bazı tüketicilere 92,17 dolara kadar ödeme yaptı.