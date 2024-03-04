Avrupa Komisyonu, Apple'a açtığı soruşturmayı tamamladı. Spotify'ın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada, Apple'ın rekabete aykırı davrandığına kanaat getirildi. Apple, 2 milyar dolar cezaya çarptırıldı.

Avrupa Birliği, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın gerçekten de canını yakacak bir karara imza attı. Avrupalı düzenleyiciler, Apple'a tam 2 milyar dolar para cezası verdiler. Apple'a böyle devasa bir para cezası kesilmesinin nedeni ise App Store politikaları. Apple, App Store ile ilgili uygulamalarını baştan sona gözden geçirmek zorunda kalacak gibi görünüyor.

Hatırlayan okurlarımız vardır; dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify, 2019 yılında Apple ile ilgili şikâyette bulunmuştu. Avrupa Komisyonuna sunulan şikâyet dilekçesinde, Apple'ın Apple Müzik hizmetine ayrıcalıklı davrandığı ifade ediliyordu. Ayrıca Apple'ın yüzde 30'luk komisyonu da Spotify için rahatsız ediciydi. İşte bugün açıklanan karar, 2020 yılında başlatılan o soruşturmanın sonucu olarak karşımıza çıktı.

"Apple, rekabete aykırı hareket etti"

Avrupa Komisyonu yetkililerinden yapılan açıklamaya göre Apple, piyasadaki hâkim konumunu kötüye kullandı. Bunun nedeni, diğer geliştiricilere sunulan imkânlardı. Soruşturmaya göre Apple, tüketicilerin daha uygun fiyatlı müzik platformlarına ulaşması için yeterince bilgilendirilmelerini engelledi. Bunun 10 yıl boyunca sürdüğünü aktaran yetkililer, 2 milyar dolarlık tutarı belirlerken bu sürenin uzunluğunu da göz önünde bulundurduklarını söylediler. Tabii Apple'ın cirosu, piyasa değeri ve soruşturma kapsamında yanlış bilgiler sunmuş olması da cezanın bu denli yükselmesine neden oldu.

Her iki markanın da sosyal medya hesaplarını kontrol ettik. Ancak şu an için tarafların sessiz kalmayı tercih ettiklerini görüyoruz. Avrupa Komisyonu yetkilisi Margrethe Vestager tarafından yapılan açıklamada ise Apple'ın yaptığı şeyin tamamen illegal olduğu, bunun milyonlarca Avrupa Birliği vatandaşını etkilediği ifade edildi. Bakalım Spotify, Apple'a karşı aldığı galibiyeti nasıl değerlendirecek...