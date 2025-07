Apple, film ve dizi sektöründe ne kadar başarılı olduğunu bir kez daha gösterdi. Apple TV+, yapımları, 2025 Emmy Ödüllleri'nde 81 adaylık almayı başardı. Severance, en çok adaylık alan dizi oldu.

Apple, son yıllarda film ve dizi sektöründe inanılmaz bir ivme yakaladı. Özellikle de son yıllarda çıkan Apple TV+ dizileri hem izleyenler hem de eleştirmenlerden büyük övgüler alıyor. Son 5 yılda Ted Lasso’dan Severance’a, Silo’dan The Studio’ya, Slow Horses’tan Bad Sisters’a kadar birçok başarılı dizi görmüştük. Öte yandan Killers of the Flower Moon’dan F1’e kadar başarılı filmler de çıkmıştı.

Dün açıklanan en prestijli dizi ödül töreni Emmy Ödülleri’nin aday listesi de Apple’ın bu hamlelerinin meyvesini vermeye başladığını gösterdi. Öyle ki Apple TV+ yapımları, 2025 Emmy Ödülleri’nde 81 adet adaylık almayı başardı. Bu gerçekten etkileyici bir sayı.

Severance’ın 2. sezonu 27 adaylıkla en çok adaylık alan yapım oldu

Apple TV+’ın şu anda en başarılı dizisi hiç şüphesiz Severance. Dan Erickson’ın yaratıcılığını üstlendiği, Ben Stiller’ın yapımcılar arasında yer aldığı çok orijinal bir hikâyeye, üst düzey oyunculuklara ve atmosfere sahip olan bilim kurgu türündeki bu yapımın 2. sezonu bu yılın başlarında çıkmıştı. Yeni sezon da ilki gibi çok büyük beğeni topladı. En iyi oyuncudan en iyi diziye kadar neredeyse her kategoriyi içeren 27 adaylık da ne kadar iyi bir sezon olduğunun göstergesi.

Severance’ı Seth Rogen’ın mart ayında çıkan Hollywood’da bir film yapım şirketini konu alan komedi dizisi The Studio bulunuyor. Her bölüm ünlü birini gördüğümüz, film dünyasına komik bir bakış açısı sunan The Studio, en iyi komedi dizisi de dahil toplam 23 adaylık almayı başardı.

Bu ikisi dışında Apple TV+ bünyesindeki Slow Horses, Shrinking, Presumed Innocent, The Gorge, Bad Sisters, Dope Thief, Disclaimer, Pachinko, Your Friends & Neighbors, Dark Matter, Deaf President Now ve Bono: Stories of Surrender gibi yapımlar da adaylık almayı başardı.