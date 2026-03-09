Apple "Ultra" Serisi İçin Üç Yeni Cihaz Üzerinde Çalışıyor (Fiyatları Cep Yakacak)

İddialara göre Apple, üç yeni "Ultra" segment cihaz üzerinde çalışıyor ve bu cihazlar Pro serilerinin de üstünde konumlanacak.

Apple’ın bu yıl ürün gamında büyük bir değişime gitmeye hazırlandığı iddia ediliyor. Bloomberg yazarı Mark Gurman’ın “Power On” bültenine göre şirket, en az üç yeni “Ultra” sınıfı cihaz üzerinde çalışıyor.

Apple’ın stratejisi artık sadece giriş seviyesi ürünleri genişletmek değil, aynı zamanda çok daha üst segment ve premium cihazlara yönelmek. Peki yeni Ultra cihazlar hangileri olacak?

Katlanabilir iPhone: 2.000 dolarlık “Ultra” telefon

Sızıntıya göre Apple’ın yaklaşan en dikkat çekici planı katlanabilir iPhone.

Yaklaşık 2.000 dolar fiyat etiketi ile gelmesi beklenen cihazın büyük bir iç ekrana sahip olacağı ve sensörlerin ekranın altına yerleştirileceği belirtiliyor. Bu modelin piyasaya çıkması durumunda Apple’ın mevcut iPhone serisinin büyük ölçüde gölgede kalabileceği konuşuluyor.

AirPods Ultra: Siri’ye görsel zekâ

Apple’ın hazırladığı bir diğer üst seviye ürün ise AirPods Ultra. Mevcut AirPods Pro’nun üzerinde konumlandırılacak bu modelde computer vision kameraları bulunacağı iddia ediliyor.

Bu kameraların topladığı verilerin Siri’ye aktarılmasıyla, kulaklıkların görsel zekâ destekli özellikler sunabileceği ifade ediliyor.

MacBook Ultra: Dokunmatik OLED ekran

Apple’ın “Ultra” stratejisinin üçüncü ayağı ise MacBook Ultra olacak. Dokunmatik OLED ekran ile gelmesi beklenen yeni modelin, mevcut MacBook Pro’ların üstünde konumlandırılacağı ve fiyatının yaklaşık %20 daha pahalı olabileceği söyleniyor.

Bu cihazın M5 Pro ve M5 Max işlemcili MacBook Pro modellerinin yerine geçmesi değil, onların üzerinde yeni bir premium kategori oluşturması bekleniyor.

“Ultra” dalgası daha yeni başlıyor

Apple’ın tüm bu ürünlerde “Ultra” adını kullanıp kullanmayacağı henüz kesin değil ancak şirketin son yıllarda Apple Watch Ultra, M serisi Ultra çipler ve CarPlay Ultra gibi ürünlerle bu segmenti yaygınlaştırdığı su geçirmez bir gerçek.

Uzmanlara göre Apple’ın uzun vadeli planı yalnızca bu üç cihazla sınırlı değil. Gelecekte katlanabilir OLED ekranlı üst düzey iPad veya daha güçlü ve büyük ekranlı bir iMac Ultra gibi ürünlerin de “premium” kategoride piyasaya çıkması bekleniyor.

Peki sizi en çok heyecanlandıran cihaz hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.