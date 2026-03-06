MacBook Neo İçin Rengarenk Duvar Kâğıtları Yayımlandı (Hemen İndirebilirsiniz)

Apple, MacBook Neo için duvar kâğıtları yayımladı. Bu duvar kâğıtları cihazın her bir rengine uygun olarak geliyor.

Apple, 4 Mart günü herkesin beklediği o lansmanını gerçekleştirdi ve tamamen yeni bir MacBook modeli olan MacBook Neo’yu resmen tanıttı. MacBook Neo, iPhone 16 Pro’nun işlemcisi A18 Pro ile geliyor ve bir ilke imza atıyordu. Bu işlemci sayesinde de normal MacBook’lara kıyasla çok daha uygun bir fiyatla geliyordu. Yani düşük bütçeli kullanıcıları hedefleyen bir cihaz.

Şimdi ise Apple, MacBook Neo için tasarlananan yeni duvar kâğıtlarını resmen bizlerle buluşturdu. macOS 26.3.1 içinde yer alan bu duvar kâğıtları Mac kullanıcılarının cihazlarını rengarenk hâle getirmesine imkân tanıyacak.

MacBook Neo duvar kâğıtları cihazın renklerine göre tasarlandı

Apple’ın şu anda ön siparişe açılan ve resmî satışı 11 Mart itibarıyla başlayacak olan MacBook Neo modeli; “Gümüş, Pastel Pembe, Puslu Sarı ve Indigo” olmak üzere toplamda 4 renkle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Şirket, duvar kâğıtlarını da cihazın her bir rengine uyum sağlayacak şekilde yapmış ve yayımlamış. Duvar kâğıtlarını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

13 inç ekran, A18 Pro işlemci, 8 GB RAM, 256/512 GB depolama, 1080p kamera gibi özelliklerle donatılan MacBook Neo, Türkiye’de 37.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. ABD’de ise 599 dolardan başlıyor.