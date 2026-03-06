Tümü Webekno
Paen Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Donanım Haberleri ve İçerikleri

MacBook Neo İçin Rengarenk Duvar Kâğıtları Yayımlandı (Hemen İndirebilirsiniz)

Apple, MacBook Neo için duvar kâğıtları yayımladı. Bu duvar kâğıtları cihazın her bir rengine uygun olarak geliyor.

MacBook Neo İçin Rengarenk Duvar Kâğıtları Yayımlandı (Hemen İndirebilirsiniz)
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, 4 Mart günü herkesin beklediği o lansmanını gerçekleştirdi ve tamamen yeni bir MacBook modeli olan MacBook Neo’yu resmen tanıttı. MacBook Neo, iPhone 16 Pro’nun işlemcisi A18 Pro ile geliyor ve bir ilke imza atıyordu. Bu işlemci sayesinde de normal MacBook’lara kıyasla çok daha uygun bir fiyatla geliyordu. Yani düşük bütçeli kullanıcıları hedefleyen bir cihaz.

Şimdi ise Apple, MacBook Neo için tasarlananan yeni duvar kâğıtlarını resmen bizlerle buluşturdu. macOS 26.3.1 içinde yer alan bu duvar kâğıtları Mac kullanıcılarının cihazlarını rengarenk hâle getirmesine imkân tanıyacak.

MacBook Neo duvar kâğıtları cihazın renklerine göre tasarlandı

re

Apple’ın şu anda ön siparişe açılan ve resmî satışı 11 Mart itibarıyla başlayacak olan MacBook Neo modeli; “Gümüş, Pastel Pembe, Puslu Sarı ve Indigo” olmak üzere toplamda 4 renkle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Şirket, duvar kâğıtlarını da cihazın her bir rengine uyum sağlayacak şekilde yapmış ve yayımlamış. Duvar kâğıtlarını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

13 inç ekran, A18 Pro işlemci, 8 GB RAM, 256/512 GB depolama, 1080p kamera gibi özelliklerle donatılan MacBook Neo, Türkiye’de 37.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. ABD’de ise 599 dolardan başlıyor.

Apple MacBook Neo Tanıtıldı: İşte En Ucuz MacBook'un Fiyatı Apple MacBook Neo Tanıtıldı: İşte En Ucuz MacBook'un Fiyatı
Apple MacBook

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mart 2026 MINI Fiyat Listesi: Countryman Fiyatı 600 Bin TL Düştü!

Mart 2026 MINI Fiyat Listesi: Countryman Fiyatı 600 Bin TL Düştü!

iOS 26.3.1 Güncellemesi Yayımlandı: Ne Gibi Yenilikler Var?

iOS 26.3.1 Güncellemesi Yayımlandı: Ne Gibi Yenilikler Var?

"%10 Hız Sınırı Toleransı Kaldırıldı" Haberleri Ortalığı Karıştırdı: İşte Olayın Aslı ve Bilmeniz Gerekenler

"%10 Hız Sınırı Toleransı Kaldırıldı" Haberleri Ortalığı Karıştırdı: İşte Olayın Aslı ve Bilmeniz Gerekenler

Samsung Yeni Kaydırılabilir Ekranlı Telefon Konseptini Tanıttı [Video]

Samsung Yeni Kaydırılabilir Ekranlı Telefon Konseptini Tanıttı [Video]

APP Plaka Nasıl Normale Çevrilir? Cezası Ne Kadar? - 2026

APP Plaka Nasıl Normale Çevrilir? Cezası Ne Kadar? - 2026

Mart 2026 SsangYong (KG MOBILITY) Fiyat Listesi: Yeni Arabalar Geldi, Fiyatlar Yükseldi!

Mart 2026 SsangYong (KG MOBILITY) Fiyat Listesi: Yeni Arabalar Geldi, Fiyatlar Yükseldi!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com