Apple, Uygun Fiyatlı MacBook Modeline Neden "Neo" İsmini Verdiğini Açıkladı

Apple, MacBook Neo isimli yeni uygun fiyatlı MacBook'unu yakın zamanda tanıtmıştı. Peki bu cihaza neden "Neo" ismi verildi? Şirketten açıklama geldi.

Apple, 4 Mart günü gerçekleştirdiği lansman ile çok beklenen yeni MacBook modelini tanıttı. MacBook Neo ismini alan ve tamamen yeni bir model olan bu dizüstü bilgisayar, iPhone 16 Pro’nun A18 Pro işlemcisini kullanıyor ve düşük bütçeli kullanıcılara yönelik bir MacBook olarak geliyordu.

Kullanıcıların aklındaki bir soru da yeni modelde neden “Neo” isminin kullanıldığıydı. Öyle ki son günlerdeki sızıntılara göre tüm beklentiler cihazın isminin sadece “MacBook” olacağı yönündeydi. Ancak Apple, farklı bir yaklaşım sergileyerek “Neo” ismini kullandı.

Yeni ve taze bir ürün olduğunu göstermek için Neo ismi tercih edildi

Apple’ın Mac departmanında pazarlama yöneticisi olarak görev yapan Colleen Novielli, bir röportajında neden bu ismi tercih ettiklerini detaylandırdı. Buna göre şirket; eğlenceli, cana yakın ve taze bir isim istediği için Neo’yu tercih etmiş. Bu ismin ürünün ruhuna en uygun isim olduğunu düşündüklerini de sözlerine eklemiş.

Yeni model, tamamen yeni ve taze bir cihaz. Neo kelimesi, Yunanca’daki “neos” kelimesinden geliyor. Bu kelime de “yeni” veya “modern” gibi anlamlara sahip. Yani ürünü direkt olarak yansıtmayı başarıyor. Novielli, gençlere yönelik cihazı “yeni, heyecan verici ve orijinal” olarak tanımlıyor.

A18 Pro işlemci, 13 inç ekran gibi özelliklere sahip MacBook Neo modeli şu anda Apple’ın sitesinde ön siparişe açılmış durumda. Cihazın resmî satışları 11 Mart tarihinde başlayacak. Türkiye’deki başlangıç fiyatı 37.999 TL. Aşağıdaki içeriğimizden cihazın tüm detaylarını görebilirsiniz.