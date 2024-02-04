100 Bin TL'lik Apple Vision Pro, İlk Günden Hacklendi

MIT'den bir doktora öğrencisi, Apple Vision Pro'daki bir çekirdek güvenlik açığını ilk günden istismar etmeyi başardı. Apple'ın yayınlayacağı ilk güncelleme ile söz konusu açığı kapatması bekleniyor.

Yeni bir donanım satışa sunulduğunda bilgisayar kurtlarının hedef tahtasına oturması alışık olduğumuz bir durum. Apple Vision Pro, teknolojinin en yeni harikası olarak geçtiğimiz günlerde piyasaya sürüldü ve yazılımcıların Vision Pro'daki açıkları tespit etmesi fazla uzun sürmedi. Diğer bir deyişle Apple Vision Pro, ilk günden hacklendi.

MIT'de mikro mimari güvenliği alanında doktora öğrencisi olan Joseph Ravichandran, X'te dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Ravichandran, Vision Pro'nun işletim sistemi olan VisionOS'ta kritik bir çekirdek(kernel) güvenlik açığı tespit ettiğini iddia etti ki bu, Vision Pro'nun jailbreak ve kötü amaçlı yazılımlara karşı savunmasız olabileceğini ortaya koyuyor.

Vision Pro, jailbreak'lenebilir

Yukarıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz üzere söz konusu açık istismar edildiğinde Vision Pro, "Cihazı çıkarın" şeklinde bir uyarı gösteriyor ve "Cihazınızın yeniden başlatılması gerekiyor. Ekran, 30 saniye sonra kararacak" yazısı gösteriliyor. Vision Pro'nun Gizlilik ve Güvenlik ayarlarında yetkisiz erişimle ilgili bir log dosyası da gösteriliyor.

Ravichandran, paylaştığı son görselde ise "Vision Pro Crasher" adlı bir uygulama gösteriyor ve söz konusu açılır pencerenin üzerinde Vision Pro takan bir kuru kafa emojisi görüyoruz. Açılır pencerenin en altında ise "Vision Pro'mu Çökert" yazısı yer alıyor.

Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi yeni donanımlarda güvenlik açıkları aranması ve tespit edilmesi sürpriz bir gelişme değil. İyi haber şu ki Apple, özellikle Vision Pro gibi premium segment ürünlerin yazılım güvenliğini 'tamir etme' konusunda iyi bir şöhrete sahip. Muhtemelen söz konusu açık da yayımlanacak ilk yazılım güncellemesi ile kapatılacak.