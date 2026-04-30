İddialara göre Apple, Vision Pro üzerinde çalışmaları bırakıp yeni akıllı gözlüğüne odaklanmış durumda ve bu yeni akıllı gözlük, çarpıcı bir özellikle gelebilir.

Apple uzun süredir konuşulan karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro’yu rafa kaldırarak odağını bambaşka bir ürün olan akıllı gözlüğe çevirmiş durumda.

Üstelik ortaya atılan son iddialar, bu yeni akıllı gözlüğün teknoloji dünyasında dengeleri değiştirebileceğini söylüyor.

Vision Pro şimdilik askıya alındı

Apple’ın büyük umutlarla piyasaya sürdüğü Vision Pro, beklentilerin gerisinde kaldı. Bunun en büyük sebepleri arasında yüksek fiyat etiketi (3.499 dolar) ve yeterli içerik eksikliği gösteriliyor.

Şirket şimdilik bu projeyi süresiz olarak askıya almış gibi görünüyor. Tüm dikkatini ise daha hafif, daha ulaşılabilir ve günlük kullanıma uygun akıllı gözlüğe vermiş durumda. Vision Pro için belki son bir güncelleme daha gelebilir ancak yakın gelecekte radikal bir geri dönüş beklenmiyor.

Yeni nesil akıllı gözlük geliyor

İddialara göre Apple, iki farklı akıllı gözlük modeli üzerinde çalışıyor. Hedef ise mümkün olan en kısa sürede, hatta önümüzdeki yılın başlarında bu ürünleri piyasaya sürmek.

Daha da ilginci, bu gözlüklerin yalnızca görüntü sunmakla kalmayıp kullanıcıyla çok daha doğal bir şekilde etkileşime geçmesi planlanıyor.

Parmak hareketleriyle kontrol dönemi

Ortaya çıkan en dikkat çekici detay ise şu... Apple’ın akıllı gözlükleri el hareketlerini algılayabilecek olabilir.

Söylenenlere göre cihazda iki kamera bulunacak:

Biri fotoğraf ve video çekimi için

Diğeri ise kullanıcının el hareketlerini algılayarak menülerde gezinmeyi ve basit komutları gerçekleştirmeyi sağlayacak

Bu kulağa oldukça etkileyici geliyor çünkü böyle bir özellik, fiziksel tuşlara ya da sesli komutlara ihtiyaç duymadan cihazı kontrol etmeyi mümkün kılabilir.

Peki gerçekten mümkün mü?

İşte tam bu noktada şüpheler başlıyor. El hareketlerini doğru şekilde algılamak, özellikle tek bir kamera ile yapılacaksa, oldukça karmaşık bir iş. Nitekim Vision Pro bile bu işlemi gerçekleştirebilmek için birden fazla kamera ve sensör kullanıyor.

Sektörün güvenilir isimlerinden Mark Gurman da bu iddialara temkinli yaklaşıyor. Ona göre hem akıllı gözlükte hem de kameralı AirPods’larda böyle bir sistemin sorunsuz çalışması pek olası değil. Bu da bizi her zaman duyduğumuz, doğruluğu ispatlanmış söze götürüyor: “Eğer bir şey gerçek olamayacak kadar iyi geliyorsa, muhtemelen gerçek değildir.”