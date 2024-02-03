Apple Vision Pro, satışa çıkar çıkmaz düşürme testine sokuldu. Sonuç, fazlasıyla şaşırtıcıydı. Görünen o ki Apple, Vision Pro'yu tasarlarken her türlü sakarlığı göz önünde bulundurmuş.

Son yılların en ilgi çekici teknolojik ürünlerinden biri olan Apple Vision Pro, dün akşam saatlerinde resmi olarak satışa sunuldu. Dünyaca ünlü teknoloji editörleri Vision Pro'yu daha önceden inceleyip yorumlarını paylaştıklarından Vision Pro'nun nasıl bir kullanıma sahip olduğu hakkında zaten fikir sahibiydik. Ancak cihazın satışa sunulmasıyla birlikte sağlamlığından sıradan bir kullanıcı için sahip olduğu dezavantajlara kadar daha fazla detay görebileceğiz.

AppleTrack adlı YouTube kanalı, Vision Pro için ilk düşürme testi videosunu paylaşarak önemli bir merakı gidermiş durumda. Apple Vision Pro çoğunlukla ev, ofis gibi kapalı alanlarda kullanılacağından evde bir düşürme ve çarpma testi gerçekleştiren AppleTrack, ulaştığı sonuçla çoğu kişiyi şaşırtabilir. Zira görünen o ki Vision Pro, göründüğü kadar "hassas" bir cihaz değil.

Apple Vision Pro kolay kolay kırılmıyor, kırılsa bile çalışmaya devam ediyor

Apple Vision Pro takılıyken bulunduğunuz ortamı görüntülemeye devam edebileceğiniz gibi tamamen dijital bir görüntüye de bakabiliyorsunuz. Böyle bir durumda önünüzdeki herhangi bir cismi göremeyeceğinizden Vision Pro'yu kapıya, duvara vurabilrsiniz. Gerçi videoda da gördüğümüz üzere Vision Pro, bir engele çok fazla yaklaştığınızda "geri çekil" diye uyarıyor ancak AppleTrack, bu uyarıyı fark etmediğinizi varsayarak Vision Pro'yu defalarca kapıya, duvara çarpıyor.

Vision Pro, defalarca çarpmasına rağmen ön camda herhangi bir ciddi hasar gözükmüyor. Yalnızca darbeye bağlı ufak tefek kılcal çizikler oluşuyor. AppleTrack'ın çarpma esnasında Vision Pro'yu çok sert bir şekilde vurmadığının farkındayız ancak zaten Vision Pro kafanızda takılıyken bundan daha hızlı bir şekilde kafanızı duvara vurursanız Vision Pro'dan önce kendi başınız için endişelenmeniz gerekir.

Vision Pro'nun ön camı, 8. düşüşte anca kırıldı

AppleTrack, testin devamında Vision Pro'nun düşmelere ne kadar dayanıklı olduğunu test ediyor. İlk düşüşün ardından sağ kulaklıktan ses gelmemeye başlıyor. Devam eden düşme testlerinde ise yani başlığın kayışında kırılma oluştuğu görülüyor. Ancak ön cam, 8. düşüşe kadar sağlam kalmaya devam ediyor. 8. düşüşte ön cam tamamen kırılıyor ancak AppleTrack, Vision Pro'yu taktığında sensörlerin ve ekranın çalışmaya devam ettiğini görüyor.

Sonuç olarak görüyoruz ki Apple, Vision Pro'yu hem düşmelere karşı hem de çarpmalara karşı oldukça dayanıklı şekilde tasarlamış. Ancak Vision Pro'nun kayışları, karma gerçeklik başlığının zayıf noktası gibi görünüyor. Ayrıca Vision Pro'nun düşme gibi senaryolarda çalışmaya devam etse de çıkarılabilir parçaların ve ön camın değiştirilmek zorunda kalınabileceğini görüyoruz. Bu arada Vision Pro ön cam değiştirme maliyetinin iPhone 15 fiyatına denk olduğunu hatırlatalım.

Apple Vision Pro'nun düşürme testini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz