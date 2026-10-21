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Samsung’un Akıllı Gözlükleri Henüz Piyasaya Çıkmadan Bir Sorunla Karşı Karşıya

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Samsung'un Android XR akıllı gözlükleri, teknik özellikleriyle iddialı görünse de tasarımıyla soru işaretleri yaratıyor.

Samsung’un Akıllı Gözlükleri Henüz Piyasaya Çıkmadan Bir Sorunla Karşı Karşıya
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Samsung'un Google iş birliğiyle geliştirdiği yeni akıllı gözlükleri için geri sayım sürüyor. Sızdırılan bilgilere göre Snapdragon AR1 Gen 1 işlemciden güç alan cihaz, yalnızca 41 gram ağırlığında.

Lansman yaklaşırken gözlüklerin tasarımı da tartışma konusu oluyor. Meta, akıllı gözlüklerinde yıllardır tanınan Ray-Ban çerçevelerini kullanarak tüketicilere aşina oldukları bir görünüm sunuyor. Samsung cephesinde ise gözlüklerin farklı yüzlerde nasıl duracağı ve günlük hayatta nasıl görüneceği merak konusu. Çünkü teknik özellikleri ne kadar iddialı olursa olsun, bir gözlüğün tercih edilmesinde yüze yakışması da belirleyici bir rol oynuyor.

İçerikten Görseller

Samsung’un Akıllı Gözlükleri Henüz Piyasaya Çıkmadan Bir Sorunla Karşı Karşıya
RAY-BAN-META
Samsung-Galaxy-Glasses-Warby-Parker-1200x675
gentle-monster-smart-glasses

Ray-Ban'ın yıllara dayanan tasarım avantajı

RAY-BAN-META

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Meta'nın Ray-Ban iş birliğiyle yakaladığı avantajın temelinde, yıllardır tanınan bir tasarım yatıyor. Özellikle Wayfarer modeli, 1950'lerden bu yana filmlerde ve popüler kültürde kendine öylesine sağlam bir yer edindi ki artık yalnızca bir gözlük çerçevesi olarak görülmüyor.

Bu aşinalık, satın alma kararını da kolaylaştırıyor. İnsanlar çerçevenin yüzlerinde nasıl durabileceğini az çok biliyor; akıllı gözlük olması da alıştıkları görünümü değiştirmiyor. Samsung'un işi ise biraz daha zor. Çünkü yeni bir teknoloji sunmanın yanında, o teknolojinin günlük hayatta nasıl görüneceğine ilişkin soru işaretlerini de gidermesi gerekiyor.

Gözlükleri yalnızca mankenler mi takacak?

Samsung-Galaxy-Glasses-Warby-Parker-1200x675

Samsung'un Gentle Monster ve Warby Parker iş birlikleriyle hazırladığı tasarımlar şık görünebilir. Ancak tanıtım görsellerinde çoğunlukla profesyonel modellerin yer alması, tüketicilerin merak ettiği temel soruyu yanıtsız bırakıyor: Bu gözlükler sıradan bir kullanıcının yüzünde nasıl duracak?

Gözlük alışverişinde çerçevenin yüzle uyumu, en az tasarımın kendisi kadar önemli. Stüdyo çekimleri ürünü en iyi hâliyle gösterebilir ama farklı yüz şekillerindeki görünümünü anlamak için yeterli olmayabilir. Günlük kullanıcılardan gelen görüntüler ve gerçek hayattan örnekler olmadan karar vermek de zorlaşıyor. Bu belirsizlik, tüketicileri tasarımını zaten tanıdıkları Ray-Ban gibi alternatiflere yöneltebilir.

Kamerası tasarım sorununu unutturabilir mi?

gentle-monster-smart-glasses

Teknik özellikler tarafında ise Samsung'un gözlükleri dikkat çekici bir tablo çiziyor. Sızdırılan bilgilere göre cihazda 12 MP kamera bulunuyor ve 3K çözünürlüğünde video kaydı yapılabiliyor. Dört mikrofon ve şarj kutusuyla birlikte 72 saate kadar kullanım süresi de öne çıkan özellikler arasında.

Ne var ki iyi bir kamera veya uzun pil ömrü, bir gözlüğün tercih edilmesi için her zaman yeterli değil. Sonuçta bu cihazlar yalnızca teknolojik özellikleriyle değil, insanların onları gün boyunca yüzlerinde taşımak isteyip istememesiyle de değerlendiriliyor.

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Samsung

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