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Ray-Ban Meta Gözlükler Siz Farkında Değilken Konuşmalarınızı Kaydediyor Olabilir!

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Akıllı gözlükler, kullanıcıların farkında olmadan konuşmaları kaydedebilir mi? Ray-Ban Meta sahiplerinin paylaştığı bazı deneyimler, bu soruyu yeniden gündeme getirdi. Kullanıcılar, herhangi bir sesli komut vermedikleri hâlde konuşmalarının Meta AI uygulamasındaki geçmişte göründüğünü öne sürüyor.

Ray-Ban Meta Gözlükler Siz Farkında Değilken Konuşmalarınızı Kaydediyor Olabilir!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Giyilebilir teknolojiler hayatı kolaylaştırıyor, evet. Ancak gün boyu üzerimizde taşıdığımız, hatta zamanla varlığını unuttuğumuz cihazlar söz konusu olduğunda gizlilik konusu da ister istemez gündeme geliyor. Meta ile Ray-Ban'in akıllı gözlükleri hakkındaki yeni kayıt iddiaları da bu konudaki soru işaretlerini artırıyor.

Reddit'te paylaşım yapan bir kullanıcı, ikinci ve üçüncü nesil Ray-Ban Meta gözlüklerinden oluşan üç ayrı çiftte benzer bir durum yaşadığını öne sürüyor. İddiaya göre gözlükler, “Hey Meta” komutu verilmediği ve komutsuz yanıt verme ayarı kapalı olduğu hâlde konuşmaları kaydediyor.

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Ray-Ban Meta Gözlükler Siz Farkında Değilken Konuşmalarınızı Kaydediyor Olabilir!
Blog-Post-Banner-Meta-x-Be-My-Eyes

Gözlükler komut olmadan kayıt mı alıyor?

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Kullanıcının aktardığına göre gözlükler, asistanı bilerek etkinleştirmediği sırada da kayıt alabiliyor. Bu esnada gözlüğün üzerindeki beyaz bildirim ışığının yandığı, ancak alışılmış aktivasyon sesinin duyulmadığı belirtiliyor. Kullanıcılar, kayıtları ancak Meta AI uygulamasının geçmişini kontrol ettiklerinde fark edebiliyor.

Yine de bu anlatılanların kullanıcı beyanlarına dayandığını belirtmek gerekiyor. Gözlüklerin bir yazılım hatası nedeniyle kendiliğinden kayıt başlattığı veya sesleri Meta sunucularına gönderdiği bağımsız olarak doğrulanmış değil.

Meta destek ekibi ne önerdi?

Paylaşımı yapan kullanıcı, sorunu Meta'nın destek ekibine ilettiğini söylüyor. İddiaya göre kendisine mikrofon ve kamera erişimlerini kapatması, gözlüğün takılı olup olmadığını algılayan özelliği devre dışı bırakması ve ses geçmişini silmesi önerildi.

Ancak mikrofon erişimini kapatmak, sesli asistanın temel işlevlerinden birinden vazgeçmek demek. Üstelik bu öneri, kayıtların neden oluştuğunu da açıklamıyor. Meta'nın sorunu giderdiğine ilişkin doğrulanmış bir açıklama olmadan konunun çözüldüğünü söylemek mümkün değil.

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